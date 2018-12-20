В отдаленные забайкальские поселки поставят гибридные генераторы

Новости

Владимир Путин пообещал помочь обманутой дольщице из Петербурга 15:43
Дед Мороз в Петербурге зажжет главную елку на Дворцовой площади 15:43
Президент РФ назвал необходимым отказ от долевого строительства 15:41
Путин назвал главную цель внешней политики России 15:40
Уральцы предложили создать в России министерство идей 15:35
Президент сравнил ситуацию на топливном рынке в России и во Франции 15:35
Вышел трейлер комедии бывшего мужа младшей дочери Никиты Михалкова 15:35
Дорожный патруль ЦОДД могут пустить на выделенные полосы 15:34
Путина попросили взять на контроль убийство дагестанских братьев 15:31
Путин объяснил, почему столицу ДФО перенесли во Владивосток 15:22
Президент Польши решил поменять посла на Украине 15:15
Владимир Путин: РФ держит на контроле дело о гибели репортеров в ЦАР 15:10
Обвиняемый в госизмене военный эксперт останется в СИЗО "Лефортово" 15:08
Президент пообещал помочь больному ребенку из Иркутской области 15:08
Моуринью: "У меня есть будущее даже без "Манчестер Юнайтед" 15:05
Путин считает, что систему ФСИН нужно не ломать, а совершенствовать 15:04
В Москве прошел международный конгресс нейрохирургов 15:04
В будущем году в Москве начнут штрафовать за выезд на "вафельницу" 15:03
Владимир Путин пообещал разобраться с газификацией Ленобласти 15:00
В Москве при пожаре погибли двое детей 14:57
Путин призвал не спешить переходом на цифровое ТВ 14:55
Уральский военный суд вынес приговор члену "банды чекистов" 14:54
Лукашенко поставил задачу придать Минску облик европейской столицы 14:50
Япония планирует возобновить коммерческий промысел китов 14:49
Бизнес поддержал выделение долей в интеллектуальной собственности 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 15:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Программа электропередачи

В отдаленные забайкальские поселки поставят гибридные генераторы
Текст: Екатерина Дементьева
Что такое "конец света" - не в переносном, а в самом прямом смысле, - жители деревни Усть-Каренга Забайкальского края сполна прочувствовали на собственном опыте. Две недели им пришлось обходиться без электричества - старенькая дизельная станция, обеспечивавшая нужды поселения, окончательно сломалась. Только 14 декабря свет вернулся в дома.
Усть-Каренга живет автономно. Даже хлеб здесь пекут свой. Фото: ЗАБ.TV Усть-Каренга живет автономно. Даже хлеб здесь пекут свой. Фото: ЗАБ.TV
Усть-Каренга живет автономно. Даже хлеб здесь пекут свой. Фото: ЗАБ.TV

Усть-Каренга - это русско-эвенкийская деревня в отдаленном Тунгокоченском районе на севере Забайкалья. Местные жители - в общей сложности человек 150 - живут рыболовством и охотой. Дороги в привычном понимании сюда нет - только в холодное время можно добраться по зимнику, да два-три раза в месяц сюда летает самолет.

Тянуть в такую даль линии электропередачи слишком дорого, поэтому еще с советских времен поселение обеспечивается энергией за счет дизельной станции. Топливо завозят зимой.

А на ее работу жалоб было предостаточно - техника дышала на ладан. Запускали ее лишь на несколько часов в день. А в ноябре она встала.

Фото: СГК
Как увеличить надежность объектов энергетического комплекса в Сибири

- Поэтому в планах на этот год у нас стояла покупка дизель-генератора - и для Усть-Каренги, и для других поселков - по госпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкалье", - пояснили в Министерстве территориального развития Забайкальского края. - Генераторы нам поступили, несколько уже подключено.

В общей сложности централизованного электроснабжения нет в 23 населенных пунктах Забайкалья - там работают дизельные станции. И практически везде они выработали свой ресурс. В этом году по плану необходимо заменить 10 установок. Кроме того, власти края рассматривают возможность в некоторых поселках установить автономные гибридные электроустановки: в их комплекте, как правило, идут ветрогенератор, солнечные батареи и на крайний случай дизель-генератор. Такие гибридные станции более дешевы в обслуживании, потому что главная статья расходов у дизельных установок - это топливо. Оно и стоит дорого, и завозить его за сотни километров обходится бюджету в копеечку.

Экономика Отрасли Энергетика ДФО Забайкальский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Путин заявил о невозможности реставрации социализма
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья