В отдаленные забайкальские поселки поставят гибридные генераторы

Что такое "конец света" - не в переносном, а в самом прямом смысле, - жители деревни Усть-Каренга Забайкальского края сполна прочувствовали на собственном опыте. Две недели им пришлось обходиться без электричества - старенькая дизельная станция, обеспечивавшая нужды поселения, окончательно сломалась. Только 14 декабря свет вернулся в дома.

Усть-Каренга - это русско-эвенкийская деревня в отдаленном Тунгокоченском районе на севере Забайкалья. Местные жители - в общей сложности человек 150 - живут рыболовством и охотой. Дороги в привычном понимании сюда нет - только в холодное время можно добраться по зимнику, да два-три раза в месяц сюда летает самолет.

Тянуть в такую даль линии электропередачи слишком дорого, поэтому еще с советских времен поселение обеспечивается энергией за счет дизельной станции. Топливо завозят зимой.

А на ее работу жалоб было предостаточно - техника дышала на ладан. Запускали ее лишь на несколько часов в день. А в ноябре она встала.

- Поэтому в планах на этот год у нас стояла покупка дизель-генератора - и для Усть-Каренги, и для других поселков - по госпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкалье", - пояснили в Министерстве территориального развития Забайкальского края. - Генераторы нам поступили, несколько уже подключено.

В общей сложности централизованного электроснабжения нет в 23 населенных пунктах Забайкалья - там работают дизельные станции. И практически везде они выработали свой ресурс. В этом году по плану необходимо заменить 10 установок. Кроме того, власти края рассматривают возможность в некоторых поселках установить автономные гибридные электроустановки: в их комплекте, как правило, идут ветрогенератор, солнечные батареи и на крайний случай дизель-генератор. Такие гибридные станции более дешевы в обслуживании, потому что главная статья расходов у дизельных установок - это топливо. Оно и стоит дорого, и завозить его за сотни километров обходится бюджету в копеечку.