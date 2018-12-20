В Россию вернулись застрявшие на острове Хайнань жители Приамурья

Все амурские туристы, которые по вине туроператора "Жемчужная река" вовремя не смогли отправиться домой с курорта на китайском острове Хайнань, вернулись в Россию.

- Двадцать два человека сегодня прилетели в Москву. Они сейчас находятся в аэропорту Домодедово, им предоставлена гостиница и питание. Днем по московскому времени они все улетят в Благовещенск, - рассказала "РГ" пресс-секретарь министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Наталья Храмова.

Всего в этом туристическом тупике было 148 жителей региона.

Напомним, неприятности начались после того, как "Жемчужная река" не рассчиталась с авиакомпанией "ИрАэро". Перевозчик отказался выполнять полеты. Возвращать туристов в Россию начали только после вмешательства властей. Людей вывезли за счет средств специализированного фонда "Турпомощь".

С 12 декабря Ростуризм исключил компанию "Жемчужная река" из списка туроператоров.