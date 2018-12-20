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20.12.2018 21:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вернулся главой края

Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
Текст: Ольга Журман
Российская газета - Федеральный выпуск №7751 (288)
Инаугурация губернатора Приморского края Олега Кожемяко состоялась 20 декабря во Владивостоке. "Я вернулся в свой родной край, чтобы работать на его благо. И делать все, чтобы с каждым годом улучшалась жизнь приморцев, - сказал Олег Кожемяко после того, как принес присягу.

Кожемяко, действительно, вернулся домой. Его работу можно сравнить с кругом, который он сделал на Дальнем Востоке: глава Корякского автономного округа, губернатор Амурской области, потом возглавил Сахалинскую область. И вот теперь - губернатор родного Приморья.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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- Более пяти тысяч наказов и просьб дали губернатору перед выборами люди. И ни одну из просьб нельзя забывать, над всеми надо работать. Для этого нужно сформировать команду, пригласив самых талантливых жителей Приморья, - поздравил губернатора полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Про новую команду нового губернатора Юрий Трутнев говорил еще до церемонии инаугурации в кулуарах Приморской сцены Мариинского театра, где впервые проходила процедура вступления в должность главы края. По его словам, в формировании команды губернатору предстоит конкурировать с полпредством, аппарат которого переедет во Владивосток в связи с тем, что город стал столицей Дальневосточного федерального округа.

- Я поставил задачу в течение года перевезти полпредство во Владивосток. И мы также будем набирать здесь кадры, нам нужно укомплектовать полпредство. Конкурс будем проводить открыто и прозрачно. Совершенно не факт, что значительному количеству тех людей, которые сейчас работают, мы предложим переезд. Может, мы поблагодарим их за работу, а набирать будем людей во Владивостоке. Это позволит обновить кровь полпредства, - сказал Юрий Трутнев.

"Я вернулся в свой родной край, чтобы работать на его благо", - сказал Олег Кожемяко

Иными словами, в борьбе за кадры Трутневу и Кожемяко предстоит играть на одном поле. Правда, что касается Кожемяко, то, учитывая его работу в трех других субъектах Федерации ДФО, можно сделать вывод, что он ставит на ключевые должности людей исключительно своей команды. Вряд ли в Приморье будет иная ситуация. Уже известно, что в край приедет бывший председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина, работавшая с Олегом Кожемяко и в Корякии, и в Приамурье, и на Сахалине. Она назначена на должность первого вице-губернатора Приморья.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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