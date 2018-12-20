Мощеное землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщает сайт Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах региона, подземные толчки ощущались на территории трех населенных пунктов. В Петропавловске-Камчатском сейсмоактивность достигла одного балла, в Усть-Камчатске - до двух баллов. Самые сильные толчки ощутили жители поселка Никольское - до пяти баллов.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Собеседник агентства отметил, что в связи с ЧП звонков от местных жителей не поступало.

Как сообщает РИА Новости, наблюдатели зафиксировали два мощных толчка у восточных берегов Камчатки. Один на глубине сорока километров магнитудой 7,4, второй – на глубине 80 километров силой 7,5.

Сейчас в зоне сейсмоактивности работают оперативные группы МЧС.