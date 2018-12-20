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20.12.2018 21:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Мощеное землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщает сайт Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Жители Курил ощутили трехбалльное землетрясение

Как уточнили ТАСС в экстренных службах региона, подземные толчки ощущались на территории трех населенных пунктов. В Петропавловске-Камчатском сейсмоактивность достигла одного балла, в Усть-Камчатске - до двух баллов. Самые сильные толчки ощутили жители поселка Никольское - до пяти баллов.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Собеседник агентства отметил, что в связи с ЧП звонков от местных жителей не поступало.

Как сообщает РИА Новости, наблюдатели зафиксировали два мощных толчка у восточных берегов Камчатки. Один на глубине сорока километров магнитудой 7,4, второй – на глубине 80 километров силой 7,5.

Сейчас в зоне сейсмоактивности работают оперативные группы МЧС.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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