Компании в Марий Эл получают поддержку через центр "Мой бизнес"

Как малому и среднему бизнесу из небогатого региона повысить свою эффективность и выйти на новые рынки? Как начать работать в других регионах и за рубежом?

Как оказалось, реальную помощь предпринимателям и производственникам может оказать государство.

Не деньгами, но услугами

Более ста предприятий малого и среднего бизнеса по направлениям "Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" и "Обрабатывающие производства" из Республики Марий Эл получили господдержку через Региональный центр инжиниринга РМЭ на условиях софинансирования оказываемых услуг до 95%, рассказали в Центре. Это более 29 видов услуг по анализу уровня технологического развития предприятия, его потенциала и возможностей роста, проведение аудитов на предприятии, разработка программ развития, технико-экономическое обоснование проектов развития, защита прав интеллектуальной собственности, маркетинговые услуги. Оказываются они в рамках федеральной программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Региональный центр инжиниринга - подразделение Фонда поддержки предпринимательства РМЭ, работающего под брендом "Мой бизнес". В 2018 году Региональным центром инжиниринга были проведены стратегическая установочная сессия и два круглых стола для малых и средних предприятий республики. Их основной задачей было освещение деятельности РЦИ, рассказ об особенностях оказания его услуг, выявление проблем малых производственных предприятий и определение направлений деятельности Центра на 2019 год. В мероприятиях активно участвовали не только городские, но и сельские предприниматели из Республики Марий Эл.

Фото: Пресс-служба ООО "РИКЦ"

Конечно, предприятия сами решали, какое направление деятельности им необходимо усилить на данном этапе развития. Однако значительную роль для достижения положительного результата сыграл и грамотный подход Регионального центра инжиниринга при выборе организаций и компаний, предоставляющих услуги МСП. Предпочтение отдавалось надежным кандидатам, имеющим признание и достижения на федеральном и международных уровнях. Среди них известный далеко за пределами нашей страны ведущий технический вуз Марий Эл, имеющий богатую историю и свою научную школу. Это Поволжский государственный технологический университет, а также победитель федерального этапа программы "100 лучших товаров России - 2018" по маркетинговым услугам и обладатель других наград - Республиканский исследовательско-консалтинговый центр и другие.

Свой путь к успеху

Впрочем, мало получить поддержку от государства, предпринимателям нужны ее практические результаты. И у каждого, кто работал по этой программе, они были свои, впрочем, как и пути их достижения. Для примера возьмем маркетинговые услуги, оказанные Республиканским исследовательско-консалтинговым центром (РИКЦ) из города Йошкар-Олы.

Достаточно традиционным и простым, на первый взгляд, путем пошла йошкар-олинская компания "Чай Руси", решив выйти в другие города с сувенирной линейкой иван-чая: Чебоксары, Казань, Санкт-Петербург и, конечно, Йошкар-Олу. Концепция, дизайн и нейминг сувенирных чаев были разработаны в сотрудничестве с РИКЦ.

Производителей иван-чая в России сейчас очень много, однако "Чай Руси" достойно выдерживает конкуренцию. Высококачественный ферментированный листовой иван-чай из экологически чистой Республики Марий Эл нравится поклонникам этого напитка и хорошо продается как в федеральных торговых сетях, так и в сувенирных лавках и магазинчиках.

Сказали свое авторитетное слово и эксперты: компания "Чай Руси" не раз становилась победителем программы "100 лучших товаров России", а чайная серия "Красивейшие города России" в 2018 году заняла 1-е место в номинации "Гастрономический сувенир (напитки)" на IV Всероссийском фестивале-конкурсе "Туристический сувенир".

Сделать ставку на современные торговые площадки решила йошкар-олинская чулочно-носочная фабрика "Маритекс", успешно работающая на рынке более 25 лет и имеющая множество наград. После разработки в РИКЦ нового логотипа, системы позиционирования и линейки носков и проведения маркетингового исследования, а также доработав другие модели, "Маритекс" реализует свою продукцию на одном из крупнейших маркетплейсов. Он стал для региональной фабрики еще одним перспективным каналом сбыта и способом повышения узнаваемости бренда.

Фото: Пресс-служба ООО "РИКЦ"

Для того чтобы закрепить свои позиции на европейском рынке с высококачественным зоотехническим подстилочным материалом нового поколения, компания "Омега" решила провести ребрендинг. В РИКЦ были разработаны новый логотип, название продукта на английском языке SoftSpan, упаковка, новая система позиционирования и современный лендинг. Продукция SoftSpan востребована в фермерских хозяйствах Дании, Италии, Германии, Словении и в странах Прибалтики.

Это лишь малая часть примеров успешной работы Регионального инжинирингового центра Республики Марий Эл по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Будут они и в следующем году, поскольку работа в этом направлении активно продолжается.

Воспользуйтесь всеми возможностями программы поддержки малого и среднего бизнеса, выходите на новый уровень, а "Мой бизнес" вам в этом поможет.

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