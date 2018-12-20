Ковтун вышел в лидеры после короткой программы на ЧР в Саранске

В Саранске начался чемпионат России по фигурному катанию. В первый день соревнований короткую программу представили одиночники.

Лучший промежуточный результат показал Максим Ковтун, за свой прокат он получил 95,14 балла. На втором месте расположился Михаил Коляда (94,70), а замкнул тройку Константин Милюков (90,05).

Максим Ковтун, напомним, является трехкратным чемпионом России. Кроме того, он дважды выигрывал "серебро" на чемпионатах Европы и командных чемпионатах мира. Также в его активе "бронза" европейского первенства-2016.

Произвольную программу мужчины представят 21 декабря. Также в пятницу начнут выступление одиночницы.