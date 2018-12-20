В Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию, где будут разыграны путевки на главные старты сезона - чемпионаты Европы и мира. Особенно захватывающая борьба нас ждет в турнире одиночниц. Ведь впервые после Олимпиады на одном льду встретятся чемпионка Пхенчхана Алина Загитова и обладательница "серебра" Игр Евгения Медведева.

С каким багажом подходит Загитова к национальному отбору? Ее выступления были достаточно стабильны, но не идеальны. Она выиграла два этапа Гран-при, но в финале серии даже при чистом прокате уступила японке Рике Кихире, в арсенале которой сразу два сложнейших тройных акселя. Алине приходится справляться с проблемами роста (она выступает с тейпами на правом колене), с грузом ответственности и теперь уже новыми соперницами.

Для Медведевой сезон складывался еще сложнее. Смена тренера и системы подготовки, переезд в Канаду, вынужденная пауза из-за восстановления после травмы - все это повлияло и на внутренний мир Жени, и на то, как она выглядела на льду. Медведева не совсем удачно откаталась на этапах Гран-при и не смогла выйти в финал. Но в Саранске она сразу же показала, что приложит все силы, чтобы не упустить место в сборной на январском чемпионате Европы. На первой официальной тренировке спортсменка сразу же привлекала к себе внимание, представив новую короткую программу. Хотя, по сути, лишь вернулась к более комфортному и выигрышному для себя драматическому стилю.

В "старую" короткую программу на музыку Orange Colored Sky, поставленную хореографом группы Брайана Орсера Дэвидом Уилсоном, у Медведевой так и не получилось органично вписаться. Раскрыть легкий, но чуждый образ не удалось. А вот мощная и выразительная "Тоска" Джакомо Пуччини, которую спортсменке поставил фигурист из Узбекистана Миша Ге, - совсем другое дело. Даже Орсер признался журналистам, что ему нравятся обе композиции, однако именно для Жени "Тоска" - лучший выбор, и для соревнований сейчас лучше подойдет этот вариант.

Над техникой Медведева тоже поработала. Она, например, сделала новый для себя каскад - тройной сальхов - тройной риттбергер, который еще не показывала на соревнованиях.

Увидеть Женю во всей красе - а она, похоже, действительно находится в неплохой форме - можно будет уже сегодня. На жеребьевке Медведева вытащила последний стартовый номер - 18-й. Но совсем не расстроилась. По словам фигуристки, первой выступать было бы волнительнее.

Олимпийской чемпионке Алине Загитовой, которая также уже опробовала лед в Саранске и без ошибок отпрыгала все каскады, достался седьмой номер. Короткие программы также представят участница финала Гран-при Софья Самодурова, Станислава Константинова, выдавшая в сезоне несколько ярких прокатов и, конечно, наши талантливые юниорки Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Впрочем, эти девочки на путевки на ЧЕ в Минск не претендуют из-за возраста и выступают как бы вне конкурса.

Соревнования пропустит Елизавета Туктамышева, которая ударно провела первую часть сезона. Лиза была госпитализирована с воспалением легких. В противном случае интрига в турнире одиночниц получилась бы более закрученной.

В парном катании нас тоже ждут дуэли. За право считаться первой парой страны поспорят ученики группы Нины Мозер Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Наталья Забияко - Александр Энберт. В танцах на льду основное соперничество развернется между Александрой Степановой - Иваном Букиным и Викторией Синициной - Никитой Кацалаповым.

Ну а первыми в борьбу вчера вступили мужчины. Увы, единственного нашего фигуриста, попавшего в финал Гран-при, не было в списке участников. На вечерней тренировке перед отъездом на турнир Сергей Воронов подвернул ногу, частично повредив связки левого надколенника. После короткой программы лидерство захватили Максим Ковтун (95,14) и Михаил Коляда (94,70).