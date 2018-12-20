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20.12.2018,  
15:04
Текст:  Антон Валагин

Началось строительство обновленных ракетоносцев Ту-160

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Казанский авиазавод имени Горбунова начал строительство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время визита на предприятие. 

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Напомним, подготовка в возобновлению производства самых мощных в мире боевых самолетов началась в 2015 году. Через два года из заводского задела был собран первый за два десятка лет ракетоносец, в феврале 2018-го он поднялся в небо. Военные сразу уточнили - это не модернизированный самолет, а классический Ту-160 - его выпустили, чтобы проверить готовность завода к серийному производству. После завершения испытаний ракетоносец начнет службу в Дальней авиации и со временем - как и другие строевые ракетоносцы, - будет модернизирован, 

Строительство обновленных Ту-160 началось сейчас. Это будет практически новый самолет в старом корпусе, говорят военные. Модернизированным "Белым лебедям" установят более экономичные и долговечные двигатели, полностью обновят бортовую электронику и существенно расширят боевые возможности. Экипаж получит космическую связь для получения координат целей в полете и аппаратуру для корректировки полетных заданий уже запущенных ракет.

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