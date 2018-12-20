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20.12.2018 18:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Незрячая 17-летняя нижегородка взяла интервью у Владимира Путина

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)

17-летняя тотально незрячая нижегородка Регина Парпиева взяла интервью у президента России Владимира Путина.

- Это была ее давняя мечта, - рассказала "РГ" мама Регины Гульнара Парпиева.

Глава государства после традиционной пресс-конференции исполнил мечту девушки в рамках проекта "Мечтай со мной", нацеленного на исполнение желаний тяжелобольных детей.

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Как сообщает ТАСС, за 20 минут глава государства ответил на несколько вопросов начинающего журналиста, в том числе о том, как он стал президентом, трудная ли эта работа и что он загадает на Новый год.

В конце разговора Регина Парпиева попросила разрешения обнять Владимира Путина, отметив, что он "великий президент и очень хороший человек". Затем они обменялись подарками. Президент подарил девушке гаджеты и билеты на концерт, а она ему - игрушечную собаку, которую сделала сама.

Напомним, у Регины Парпиевой редкое заболевание - оптикомиелит Девика, в результате которого она ослепла, когда училась в первом классе. Но девочка не сдалась. У нее много увлечений: она плетет украшения и игрушки из бисера, играет в шахматы, освоила картинг, прыгала с парашютом и профессионально занимается плаванием.

Недавно нижегородка заняла второе место на Кубке России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения, который проходил с 14 по 17 декабря в подмосковном Раменском. Мало того, что она улучшила свой результат и опередила своих главных соперниц - участниц Паралимпийской сборной России, так еще и сменила разряд: с третьего взрослого на второй.

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