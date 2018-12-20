Более 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии пользуются сегодня выпускаемой ПАО "Нижнекамскнефтехим" продукцией, в номенклатуре которой более 120 наименований. Предприятие входит в топ-10 мировых производителей синтетических каучуков и считается крупнейшим в мире производителем полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Нефтехимический комплекс продолжает ставить перед собой амбициозные цели по наращиванию ассортимента продукции и выходу на новые рынки. Этому будут способствовать свежие инвестиционные проекты.

Понять масштабы производства на "Нижнекамскнефтехиме" поможет следующий факт: предприятие является вторым по величине в России поставщиком различных пластиков. В городе на Каме производится полиэтилен высокой плотности, при этом "НКНХ" - крупнотоннажный производитель линейного полиэтилена низкой плотности, а кроме того, компания освоила новый продукт - полиэтилен средней плотности. Он применяется для изготовления крупногабаритных емкостей. Также в ассортименте поставляемой на российский нефтехимический рынок продукции есть полипропилен (гомополимеры, блок- и статсополимеры), полистирол ударопрочный и общего назначения, а также АБС-пластик.

У последнего самый широкий список применения. Например, из него сегодня изготавливают детали автомобилей, лодки, мебель, канцелярские изделия, музыкальные инструменты, игрушки, чемоданы и даже смарт-карты. Этот материал отличают долговечность и нетоксичность. Помимо пластиков, "Нижнекамскнефтехим" поставляет сырье многим известным брендам автомобильных шин, признание которых говорит о высоком качестве продукции. В этом году предприятию присуждено звание лауреата конкурса на соис­кание премий правительства Республики Татарстан за качество 2018 года в номинации "Деловое совершенство".

Также "НКНХ" - это ведущий отечественный крупнотоннажный производитель простых полиэфиров на основе окиси пропилена, второй крупнейший российский поставщик оксида этилена и этиленгликолей. В России и странах ближнего зарубежья компания реализует тримеры и тетрамеры пропилена, неионогенные ПАВ на основе алкилфенолов. К примеру, в 2017 году более 65 процентов продукции в этом сегменте предприятие реализовало на территории России.

Одна из стратегически важных задач Нижнекамского нефтехимического комплекса - это модернизация существующего производства и техническое перевооружение, а также освоение выпуска новой продукции. В последнее время компания стабильно выводит на рынок новинки, которые сразу вызывают интерес у потребителей. Так, активно ведется разработка и промышленное освоение новых марок бутадиеновых и бутадиен-стирольных каучуков. В целом новые марки каучуков, выпускаемые в Нижнекамске, по свойствам не уступают зарубежным аналогам и предназначены для изготовления высокотехнологичных шин. Они, к примеру, находят применение в авиации.

"НКНХ" удалось быстро перейти от испытаний к производству марок полиэтилена для ротационного формования. Одна из самых успешных разработок - это марка РЕ6146КМ, которая используется для антикоррозионного покрытия трубопроводов. Ее применяют "Транснефть", "Роснефть", "Лукойл" и другие лидеры отрасли, а объем потребления этой продукции "Нижнекамскнефтехима" ежегодно удваивается.

Также "НКНХ" удалось почти полностью заместить на отечественном рынке зарубежных производителей аналогов линейного полиэтилена низкой плотности, который используется для изготовления всем известной упаковочной стретч-пленки.

В рамках программы стратегического развития в компании успешно осуществлены три инвестпроекта. В сентябре 2017 года "НКНХ" запустил производство высококонцентрированного формальдегида мощностью 100 тысяч тонн в год. В июне 2018 года была введена в эксплуатацию установка по производству изобутилена мощностью 160 тысяч тонн в год. На стадии пуска третий инвестпроект на заводе изопрена-мономера - модернизация производства изопрена по наращиванию его мощности до 333 тысяч тонн в год.

Реализовывались и другие проекты. Так, в 2018 году на заводе этилена построены две новые печи пиролиза, что позволило увеличить надежность в работе печного блока, а также сократить количество выбросов дымовых газов в атмосферу. В настоящее время завершается строительство установки экстракции бензола, позволяющей оптимизировать процесс переработки бензолсодержащей фракции внутри производства и разгрузить существующие энергоемкие узлы. Завершаются работы по расширению ассортимента оксиэтилированных продуктов - метоксиполи­этиленгликолей и твердых полиэтиленгликолей. Это не просто проекты по экстенсивному увеличению мощности, это интенсивное углубление переработки, повышение ее эффективности.

"Нижнекамскнефтехим" не останавливается в своем развитии. Крупнейший инвестпроект - строительство нового этиленового комплекса мощностью 600 тысяч тонн в год, который придаст новый импульс развитию не только предприятия и города, но и всей промышленности Респуб­лики Татарстан. В 2017 году на Петербургском экономическом форуме был подписан контракт о его строительстве с немецкой компанией Linde. Через год на этом же форуме решился и вопрос финансирования, было подписано кредитное соглашение на 807 миллионов евро с консорциумом немецких банков во главе с Deutsche Bank, под страховое покрытие Euler Hermes.

Кроме того, в октябре этого года на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве "НКНХ" заключил кредитное соглашение до 2033 года на 240 миллионов евро. Эти деньги пойдут на финансирование строительства электростанции мощностью 495 МВт. Она должна обеспечить энергией действующую производственную площадку и новый этиленовый комплекс. Первый этиленовый комплекс "НКНХ" планируется возвести в 2022 году.

В перспективе предприятие будет ежегодно выпускать около 900 тысяч тонн синтетических каучуков и 1,3 миллиона тонн пластиков. В результате полной реализации проекта появятся новые современные рабочие места, а также увеличатся налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Все намеченное при всесторонней поддержке руководства ГК "ТАИФ" и правительства Рес­публики Татарстан успешно воплощается в жизнь и является залогом выполнения дальнейших планов. Реализуя перспективную программу развития, компания еще более укрепляет свои позиции как флагман отечественной нефтехимии страны и Республики Татарстан - одной из ключевых точек роста России.

На правах рекламы