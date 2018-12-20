Саранск в третий раз принял Чемпионат России по фигурному катанию

С аншлагом стартовал в четверг в столице Мордовии Чемпионат России по фигурному катанию - 2019. Все билеты в кассах саранского Ледового дворца были раскуплены задолго до начала турнира. Главной интригой станет дуэль на льду в состязаниях девушек-одиночниц между Евгенией Медведевой и Юлией Загитовой.

Соревнования по одному из самых красивых и зрелищных видов спорта Саранск принимает уже в третий раз.

- Впервые чемпионат России в столице гостеприимной Мордовии был проведен в 2010-м году -- в начале нового олимпийского цикла, затем в 2011-м. Затем национальные чемпионаты по фигурному катанию проходили в Сочи, Екатеринбурге, Челябинске и вот мы снова вернулись в Саранск, - напомнил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. - Так совпало, что стартующее здесь первенство страны-2019 также открывает новое спортивное четырехлетие перед Олимпийскими играми в Пекине. Известно, что руководство республики, Министерство спорта и региональная Федерация фигурного катания проводят спортивные турниры на самом высоком уровне, поэтому нет сомнений, что и предстоящие соревнования запомнятся и участникам, и зрителям.

На сей раз отбор на турнир сильнейших фигуристов страны прошли 12 спортивных пар, 14 танцевальных дуэтов и по 18 одиночников (женщин и мужчин). Однако в последний момент в список участников пришлось внести коррективы. Одну из фавориток в женском катании - выбывшую из-за болезни Елизавету Туктамышеву, которой за три дня до ЧР исполнилось 22 года, - заменила Виктория Васильева. А буквально накануне состязаний травму получил еще один титулованный участник - серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы, обладатель "бронзы" финала Гран-при сезона 2014/2015 Сергей Воронов.

Зато звезда турнира Евгения Медведева со своим тренером Брайаном Орсером прилетела в Саранск еще за несколько дней до Чемпионата России. Ее главная соперница Юлия Загитова прибыла в Саранск аккурат перед стартом первенства.

Качество льда и организацию состязаний руководство федерации и сами фигуристы оценили на "отлично". Единственным минусом стала нехватка зрительских мест: трибуны Ледового дворца вмещают 3000 человек. Сейчас в Саранске ведется строительство новой большой многофункциональной арены.

- Надеюсь, что скоро этот объект будет достроен и мы сможем проводить соревнования в стенах уже нового дворца, - заметил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

В ответ председатель Федерации фигурного катания Мордовии Владимир Грибанов заверил, что новоселья спортсменам и болельщикам осталось ждать недолго.

- Этим летом Саранск принимал Чемпионат мира по футболу - надеюсь, гости уже могли оценить построенную инфраструктуру: новые отели, развязки, аэропорт. Сегодня в Мордовии восемь ледовых арен, девятая - на 8000 мест - откроется через три месяца, - пояснил Грибанов. - Будем рады вновь принимать чемпионат России по фигурному катанию уже на новой арене. Кстати, на этом турнире выступит и саранский фигурист Владислав Катичев. Региональной федерации исполнилось одиннадцать лет, и то, что наш спортсмен дошел до уровня национального первенства - важный показатель нашей работы. В прошлом сезоне Саранск принимал первенство России среди юниоров. Несколько лет назад здесь состоялись международный турнир "Мордовский орнамент" и юниорский этап Гран-при. Мордовия - место счастливое. Надеемся, что удача будет сопутствовать нашим фигуристам и в будущем.

Кстати

В этом году Чемпионат России станет отборочным стартом для формирования сборной страны не только на первенство Европы и мира, но и на зимнюю Универсиаду, которая состоится в Красноярске. Окончательное решение по составу участников на чемпионат Европы в Минске, будет принято на заседании исполкома ФФККР в Саранске 23 декабря.

