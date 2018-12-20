Саранск в третий раз принял Чемпионат России по фигурному катанию

Новости

В Германии автомобиль сбил группу людей на остановке 22:27
В плацкартных вагонах могут удлинить полки 22:01
Пермские гаишники спасли девятилетнюю девочку на трассе 21:20
Порошенко возглавил антирейтинг на Украине 21:14
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки 21:10
Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира 21:00
Йоханнес Бё: Фуркад практически сломал карьеру мне и Шипулину 20:01
Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии 19:37
В Петербурге подростков отправили в колонию за убийство бездомных 19:34
В Дагестане на уроке физкультуры умер школьник 19:33
Путин рассказал, какой подарок хотел бы получить на Новый год 19:24
Крейсер "Петр Великий" поразил учебную цель в Баренцевом море 19:13
На Кубани МиГ-29 при взлете уронил топливные баки 19:10
Девочка рассказала о впечатлениях после интервью с Путиным 19:03
Видео: Как выглядят елки от кутюр 18:57
Незрячая 17-летняя нижегородка взяла интервью у Владимира Путина 18:48
"Робб Старк" дал чудовищный прогноз на финал "Игры престолов" 18:30
Вышел трейлер четвертых "Людей в черном" 18:25
Россияне смогут оплачивать покупки с помощью QR-кодов 18:03
Вышел русский трейлер нового "Хеллбоя" 17:55
Глава Крыма обвинил западные страны в зарождении нового тоталитаризма 17:50
На Кубани перенесли слушания по делу об убийстве многодетной матери 17:45
Сергей Лукьяненко выпустил продолжение романа про милиционера-зомби 17:45
Путин оценил работу ЧВК "Вагнер" 17:44
Самарский суд арестовал следователя МВД по делу о крупной взятке 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 21:21
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Саранск в третий раз принял Чемпионат России по фигурному катанию

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
С аншлагом стартовал в четверг в столице Мордовии Чемпионат России по фигурному катанию - 2019. Все билеты в кассах саранского Ледового дворца были раскуплены задолго до начала турнира. Главной интригой станет дуэль на льду в состязаниях девушек-одиночниц между Евгенией Медведевой и Юлией Загитовой.
Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

Соревнования по одному из самых красивых и зрелищных видов спорта Саранск принимает уже в третий раз.

- Впервые чемпионат России в столице гостеприимной Мордовии был проведен в 2010-м году -- в начале нового олимпийского цикла, затем в 2011-м. Затем национальные чемпионаты по фигурному катанию проходили в Сочи, Екатеринбурге, Челябинске и вот мы снова вернулись в Саранск, - напомнил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. - Так совпало, что стартующее здесь первенство страны-2019 также открывает новое спортивное четырехлетие перед Олимпийскими играми в Пекине. Известно, что руководство республики, Министерство спорта и региональная Федерация фигурного катания проводят спортивные турниры на самом высоком уровне, поэтому нет сомнений, что и предстоящие соревнования запомнятся и участникам, и зрителям.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Стадион "Мордовия Арена" начал зарабатывать на экскурсиях

На сей раз отбор на турнир сильнейших фигуристов страны прошли 12 спортивных пар, 14 танцевальных дуэтов и по 18 одиночников (женщин и мужчин). Однако в последний момент в список участников пришлось внести коррективы. Одну из фавориток в женском катании - выбывшую из-за болезни Елизавету Туктамышеву, которой за три дня до ЧР исполнилось 22 года, - заменила Виктория Васильева. А буквально накануне состязаний травму получил еще один титулованный участник - серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы, обладатель "бронзы" финала Гран-при сезона 2014/2015 Сергей Воронов.

Зато звезда турнира Евгения Медведева со своим тренером Брайаном Орсером прилетела в Саранск еще за несколько дней до Чемпионата России. Ее главная соперница Юлия Загитова прибыла в Саранск аккурат перед стартом первенства.

Качество льда и организацию состязаний руководство федерации и сами фигуристы оценили на "отлично". Единственным минусом стала нехватка зрительских мест: трибуны Ледового дворца вмещают 3000 человек. Сейчас в Саранске ведется строительство новой большой многофункциональной арены.

- Надеюсь, что скоро этот объект будет достроен и мы сможем проводить соревнования в стенах уже нового дворца, - заметил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Мордовия планирует стать центром развития детского футбола в РФ

В ответ председатель Федерации фигурного катания Мордовии Владимир Грибанов заверил, что новоселья спортсменам и болельщикам осталось ждать недолго.

- Этим летом Саранск принимал Чемпионат мира по футболу - надеюсь, гости уже могли оценить построенную инфраструктуру: новые отели, развязки, аэропорт. Сегодня в Мордовии восемь ледовых арен, девятая - на 8000 мест - откроется через три месяца, - пояснил Грибанов. - Будем рады вновь принимать чемпионат России по фигурному катанию уже на новой арене. Кстати, на этом турнире выступит и саранский фигурист Владислав Катичев. Региональной федерации исполнилось одиннадцать лет, и то, что наш спортсмен дошел до уровня национального первенства - важный показатель нашей работы. В прошлом сезоне Саранск принимал первенство России среди юниоров. Несколько лет назад здесь состоялись международный турнир "Мордовский орнамент" и юниорский этап Гран-при. Мордовия - место счастливое. Надеемся, что удача будет сопутствовать нашим фигуристам и в будущем.

Кстати

В этом году Чемпионат России станет отборочным стартом для формирования сборной страны не только на первенство Европы и мира, но и на зимнюю Универсиаду, которая состоится в Красноярске. Окончательное решение по составу участников на чемпионат Европы в Минске, будет принято на заседании исполкома ФФККР в Саранске 23 декабря.
 

Спорт Виды спорта Зимний спорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года