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20.12.2018 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре возбудили дело против следователя МВД за крупную взятку

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В отношении начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере". Об этом сообщило в четверг, 20 декабря, региональное СУ СК России.

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Высокопоставленная сотрудница полиции подозревается в незаконном получении денег через двух посредников, против которых также возбуждены дела.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник в рамках оперативного эксперимента потерпевший по уголовному делу передал в кафе аэропорта Самары 56-летнему посреднику десять миллионов рублей. Это была первая часть оговоренной суммы (деньги и муляж): общий объем взятки - двадцать миллионов рублей. После чего мужчина приехал домой к следующему посреднику - 52-летней женщине и отдал ей 2,5 миллиона рублей. Через несколько часов эти деньги уже оказались у начальника отдела ГСУ. Она приехала за ними на машине домой к посреднице.

При этом, считают следователи, сотрудница МВД "осознавала, что не имеет реальной возможности повлиять на принятие процессуального решения по уголовному делу". А посредников и потерпевшего по делу она ввела в заблуждение.

Сейчас все трое подозреваемых задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.

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