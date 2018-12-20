Не надо искать пармезан

Сыроделы советуют заняться просвещением потребителей

В выпуске "Экономика Сибири" от 6 декабря этого года ("РГ" №274) был опубликован материал "Своей головой", посвященный проблемам и перспективам фермерского сыроделия в Алтайском крае. Отклики не заставили себя долго ждать.

Звонившие хозяева малых сыроделен из Алтайского края и Республики Алтай согласились с основным выводом материала: малый бизнес зачастую оказывается один на один со своими проблемами, а вместо своевременной помощи от соответствующих властных структур натыкается на созданные ими же препятствия или равнодушие. Особенно актуальными оказались темы взаимоотношений с крупными торговыми сетями и просвещения потребителей.

Свою точку зрения, связанную с проблемой роста потребительского спроса на продукцию малых сыроделен, высказал представитель барнаульской сырной лавки Сергей Деревянко:

- На Алтае фермерские, ремесленные сыры продаются с трудом, зато на западе от Уральских гор алтайский сыр встречается довольно часто. Стоит он очень дорого, но на поверку оказывается поддельным. Вдвойне обидно для фермеров-сыроделов то, что они очень строго подходят к соблюдению технологических требований - в частности, к длительной выдержке сыра и отсутствию добавок, увеличивающих срок хранения. Но потребитель по привычке больше внимания уделяет товарному виду, обертке, зачастую не придавая значения очевидным признакам невыдержанного до нужных кондиций сыра (например, трещинам и изломам на поверхности). Ведь не секрет, что крупные производители не всегда щепетильны в таких вопросах.

Сыры промышленного производства находятся в более выигрышной ситуации. Наши потребители не привыкли видеть сырные головки в натуральных корках - потрескавшихся и неказистых. Кстати, на европейских рынках они продаются как раз в таком виде, дающем понять искушенному покупателю, что он берет натуральный продукт. Наши же земляки привыкли доверять своему советскому и досанкционному опыту. Они по-прежнему активно спрашивают пармезан, хотя этого "итальянца" у нас не может быть из-за санкций, а продукция с таким названием на этикетке к настоящему пармезану отношения не имеет. Производители - что отечественные, что зарубежные (например, из Беларуси, Аргентины или Уругвая) - в лучшем случае сохраняют в своих сырах а-ля пармезан сладковатую нотку, не более. В то же время потребитель настороженно воспринимает аутентичные сыры. Это те случаи, когда производители дают сырам, произведенным по классическим технологиям, местные названия - "Кикимор", "Кержак", "Берендей" "Крепыш", "Благодар", "Солнышко", "Солоновский", "Сибириана". А ведь "Солоновский" делается по образу и подобию выдержанной гауды. Но называть его гаудой некорректно - это то же самое, как называть коньяком любой бренди.

Многие торговые организации из них во главу угла ставят только прибыль и минимизацию торговых издержек. Поэтому с ремесленными, фермерскими сырами связываться не хотят - возни, по мнению продавцов, много, а прибыли мало. Сегодня ремесленный сыр можно купить либо на самой сыроварне, либо на рынках, где крупные фермерские хозяйства открывают свои торговые точки, либо у таких "ненормальных" энтузиастов, как мы.

Что делать в такой ситуации? Заниматься просвещением потребителей, в том числе во время фестивалей и выставок. Однако одним фермерам-сыроделам и тем, кто торгует их продукцией, с этой задачей не справиться. Хотя бы потому, что участие в фестивалях - занятие весьма затратное, и неслучайно последними праздниками сыра в Алтайском крае заправляют крупные маслосыродельные заводы, не скупящиеся на широкую рекламу. Возможно, по мнению Вадима Гросса и других наших экспертов, фермерам-сыроделам пришло время объединяться и создавать механизм продвижения своей продукции. И очевидно, что вопросами поддержки сыроделен должны активно заниматься такие структуры как управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.