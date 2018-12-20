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20.12.2018 09:57
Проект: В регионах

Бюджетный компромисс

Расходы Приангарья на 2019-2021 годы парламентарии скорректировали в интересах избирателей
Текст: Ольга Ануфриева
Российская газета - Экономика Сибири №7749 (286)
Бюджет Иркутской области на предстоящую трехлетку сохранит свою социальную направленность. Депутаты Законодательного собрания боролись за каждую школу, каждый фельдшерско-акушерский пункт, за ремонты и новое строительство. Ко второму чтению общая сумма всех поправок к расходной части документа составила свыше миллиарда рублей. Итог компромисса между фракциями, правительством и губернатором: закон принят единогласно.
Сергей Сокол: Ответственность перед избирателями - мощная объединяющая сила. Фото: Правительство Иркутской области Сергей Сокол: Ответственность перед избирателями - мощная объединяющая сила. Фото: Правительство Иркутской области
Сергей Сокол: Ответственность перед избирателями - мощная объединяющая сила. Фото: Правительство Иркутской области

Социальный вектор

Около 70 процентов бюджета решено направить на развитие здравоохранения и образования, социальную защиту граждан, зарплаты врачам и учителям. При этом будут полностью обеспечены меры соцподдержки жителей, действовавшие по инициативе областного парламента в уходящем году.

Сохранятся, например, ежемесячные доплаты труженикам тыла в размере 1000 рублей, льготы на оплату ЖКХ-услуг для инвалидов первой группы, субсидии по коммунальным платежам для пенсионеров, которые продолжат начислять женщинам с 55 и мужчинам с 60 лет.

Кроме того, областная программа материнского капитала - 100 тысяч рублей за рождение или усыновление третьего ребенка - продлена на три года.

Поддержали народные избранники и инициативу - ежемесячно доплачивать из областного бюджета по пять тысяч рублей спасателям и пожарным, которые участвовали в борьбе с огнем, проведении аварийно-спасательных работ и чей непрерывный стаж непростой службы превышает 15 лет.

Не остались без внимания и студенты. Чтобы заинтересовать будущих молодых специалистов работой в школах области, особенно в ее отдаленных районах, парламентарии утвердили прибавку к стипендии целевиков педагогических специальностей - по три тысячи рублей в месяц.

Еще одна важная льгота - освобождение ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога. Раньше областной закон предусматривал подобные преференции только для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, инвалидов и многодетных семей. Теперь в списке еще и более 16 тысяч человек, отстаивавших интересы Родины в горячих точках.

Школы большие и малые

В поле особого внимания депутатского корпуса - строительство школ, детских садов, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, физкультурно-оздоровительных комплексов и домов культуры, а также благоустройство территорий.

Самый большой объем финансирования на 2019 год запланирован на сферу образования - более 42 миллиардов рублей. В эту сумму заложено возведение крупных - на 750-1100 мест - учебных заведений в поселках Хомутово, Маркова, Грановщина Иркутского района, в Куйтуне, Баяндае и в других местах. Ожидают новоселья и юных жителей Целинного в Нукутском районе, Мамакана в Бодайбинском.

Помимо строительства, Законодательное собрание настояло и на капитальном ремонте школьных зданий. Несмотря на то что в первоначальном варианте законопроекта средства на эти цели заложены не были, во втором чтении депутаты добились принятия поправок, благодаря которым здания 20 учебных заведений в следующем году будут серьезно обновлены.

Продолжится в Иркутской области и сооружение больниц, ФАПов. Одновременно будут закупаться передвижные медицинские модули - мини-амбулатории на базе КамАЗов - для обеспечения врачебной помощью отдаленных маленьких деревень.

Проект "Народные инициативы", в рамках которого жители населенных пунктов сами определят, какие именно решения для них жизненно необходимы, также получил депутатскую поддержку. На его реализацию выделят 650 миллионов рублей.

Остается на контроле

- Утвержденный бюджет означает стабильность Иркутской области и ее муниципальных образований. Он позволяет нашим землякам понять, как власть отвечает на их запросы, какие новые объекты появятся, как будут работать социальные учреждения. Но на этом работа не останавливается. Мы намерены и дальше настаивать на увеличении финансирования строительства и ремонта соцобъектов в разных сферах, - подчеркнул спикер регионального парламента Сергей Сокол.

Дело в том, что на стадии утверждения бюджета депутаты смогли отстоять не все свои предложения. Например, поправки, предусматривающие увеличение расходов на здравоохранение - от закупок лекарств для льготников до капремонта больниц, - остались непринятыми. Почти миллиард рублей, необходимый на эти цели, - сумма солидная, изыскать такие деньги пока не удалось.

Бюджетных резервов для того, чтобы единоразово нарастить норматив обеспечения одного школьника с 1500 до 2000 рублей и одного воспитанника детсада с 500 до 1000 рублей, сегодня также не нашлось. Большинством голосов прошло предложение губернатора повышать расходы в два этапа: по 250 рублей в 2019-м и 2020-м.

Однако в следующем году - разумеется, в случае дополнительных поступлений в областную казну, - парламентарии рассчитывают вернуться к этим вопросам.

Прямая речь

Сергей Сокол , председатель Законодательного собрания Иркутской области:

В новом составе Законодательного собрания - представители пяти партий. Парламент области в процессе становления, притирки. Но всех выбрали люди. Они ждут результатов от нашей совместной работы. И это мощная объединяющая сила - ответственность перед избирателями.

Кстати

По мнению экспертов, утверждение главного финансового документа Иркутской области показало, что новый созыв регионального парламента настроен на конструктивную работу.

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