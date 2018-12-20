Не располагая стратегическими запасами полезных ископаемых, регион имеет ряд других преимуществ, привлекательных для инвесторов.

Омск известен как центр машиностроения. Так, на омском предприятии "Полет" осваивают производство всех типов ракет-носителей "Ангара". Фото: Сергей Мельников/РГ

Например, выгодное географическое положение на пересечении крупных транспортных артерий; благоприятные природно-климатические условия для ведения сельского хозяйства, ставшего одной из базовых отраслей экономики; крупные предприятия машиностроения и развивающаяся IT-сфера. А также мощный образовательный комплекс - по числу вузов и студентов Омская область занимает второе место среди регионов Сибири. Все это способствует тому, что капитальные вложения флагманов экономики растут опережающими темпами.

- Крупные проекты осуществляют предприятия, входящие в агропромышленный и нефтехимический кластеры. "Омский бекон" получил господдержку в виде льготного кредита на модернизацию производства. Развивается сыроделие. Полным ходом идет программа модернизации на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Катализаторы, которые начнут здесь выпускать уже в обозримой перспективе, займут семьдесят процентов российского рынка, - сообщил корреспонденту "РГ" министр экономики Омской области Расим Галямов.

В регионе создают три логистических центра, один из которых, инвестиционной емкостью два миллиарда рублей, займется перевалкой грузов сельхозназначения для восьми регионов страны. Инвесторы получили господдержку в виде предоставления земельных участков без проведения торгов.

Стимулировать инвестиционную активность должны и другие меры, предусмотренные региональным законодательством. Например, налоговые льготы, на которые могут рассчитывать как новые предприятия, так и те, которые разворачивают масштабную модернизацию производства.

Преференции дают отдачу. Например, продукция завода полипропилена, воспользовавшегося налоговой господдержкой, теперь идет не только на внутренний рынок, но и на экспорт. А предприятие стало одним из ведущих налогоплательщиков Омской области.

В июне этого года региональное правительство приняло постановление, освобождающее бизнес от получения разрешений на строительство и реконструкцию линейных объектов. Упрощенной системой уже воспользовалось около ста предпринимателей.

Особых успехов омичи добились в развитии социального предпринимательства.

За последние пять лет на поддержку 109 таких проектов было выделено в общей сложности 95 миллионов рублей бюджетных средств. В регионе создают кластер, который объединит три десятка резидентов, а прошедший уже в восьмой раз форум "ИННОСИБ" получил статус международного. В этом году специалисты обсуждали возможность участия соцпредпринимателей в приоритетных нацпроектах.

- В большинстве стратегических направлений, обозначенных руководством страны, есть место для их деятельности, - уверен губернатор Александр Бурков. - Поэтому будем и в перспективе поддерживать это направление.

- В сфере социального бизнеса Омская область стала лидером среди регионов России - для этого здесь в полной мере используют все возможности, - подчеркивает руководитель дирекции Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Ирина Павлова. - Причем омичи мыслят общероссийскими категориями и активно лоббируют принятие нового федерального закона о социальном предпринимательстве.

Прямая речь

Расим Галямов, министр экономики Омской области:

- В регионе сформирована инфраструктура бизнес-поддержки. Благодаря слиянию корпорации развития Омской области и областного агентства по рекламно-выставочной деятельности предприниматели теперь могут получать услуги по сопровождению и продвижению в рамках одного окна. Работает центр экспорта, помогающий инвесторам выходить на внешние рынки, в том числе Китая. По инициативе губернатора создан областной Фонд поддержки промышленности.