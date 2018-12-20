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20.12.2018 03:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Встречное движение

Система мер господдержки способствует росту капвложений в экономику Омской области
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Спецвыпуск №7749 (286)
Не располагая стратегическими запасами полезных ископаемых, регион имеет ряд других преимуществ, привлекательных для инвесторов.
Омск известен как центр машиностроения. Так, на омском предприятии "Полет" осваивают производство всех типов ракет-носителей "Ангара". Фото: Сергей Мельников/РГ Омск известен как центр машиностроения. Так, на омском предприятии "Полет" осваивают производство всех типов ракет-носителей "Ангара". Фото: Сергей Мельников/РГ
Омск известен как центр машиностроения. Так, на омском предприятии "Полет" осваивают производство всех типов ракет-носителей "Ангара". Фото: Сергей Мельников/РГ
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Например, выгодное географическое положение на пересечении крупных транспортных артерий; благоприятные природно-климатические условия для ведения сельского хозяйства, ставшего одной из базовых отраслей экономики; крупные предприятия машиностроения и развивающаяся IT-сфера. А также мощный образовательный комплекс - по числу вузов и студентов Омская область занимает второе место среди регионов Сибири. Все это способствует тому, что капитальные вложения флагманов экономики растут опережающими темпами.

- Крупные проекты осуществляют предприятия, входящие в агропромышленный и нефтехимический кластеры. "Омский бекон" получил господдержку в виде льготного кредита на модернизацию производства. Развивается сыроделие. Полным ходом идет программа модернизации на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Катализаторы, которые начнут здесь выпускать уже в обозримой перспективе, займут семьдесят процентов российского рынка, - сообщил корреспонденту "РГ" министр экономики Омской области Расим Галямов.

В регионе создают три логистических центра, один из которых, инвестиционной емкостью два миллиарда рублей, займется перевалкой грузов сельхозназначения для восьми регионов страны. Инвесторы получили господдержку в виде предоставления земельных участков без проведения торгов.

Стимулировать инвестиционную активность должны и другие меры, предусмотренные региональным законодательством. Например, налоговые льготы, на которые могут рассчитывать как новые предприятия, так и те, которые разворачивают масштабную модернизацию производства.

Преференции дают отдачу. Например, продукция завода полипропилена, воспользовавшегося налоговой господдержкой, теперь идет не только на внутренний рынок, но и на экспорт. А предприятие стало одним из ведущих налогоплательщиков Омской области.

В июне этого года региональное правительство приняло постановление, освобождающее бизнес от получения разрешений на строительство и реконструкцию линейных объектов. Упрощенной системой уже воспользовалось около ста предпринимателей.

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Особых успехов омичи добились в развитии социального предпринимательства.

За последние пять лет на поддержку 109 таких проектов было выделено в общей сложности 95 миллионов рублей бюджетных средств. В регионе создают кластер, который объединит три десятка резидентов, а прошедший уже в восьмой раз форум "ИННОСИБ" получил статус международного. В этом году специалисты обсуждали возможность участия соцпредпринимателей в приоритетных нацпроектах.

- В большинстве стратегических направлений, обозначенных руководством страны, есть место для их деятельности, - уверен губернатор Александр Бурков. - Поэтому будем и в перспективе поддерживать это направление.

- В сфере социального бизнеса Омская область стала лидером среди регионов России - для этого здесь в полной мере используют все возможности, - подчеркивает руководитель дирекции Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Ирина Павлова. - Причем омичи мыслят общероссийскими категориями и активно лоббируют принятие нового федерального закона о социальном предпринимательстве.

Прямая речь

Расим Галямов, министр экономики Омской области:

- В регионе сформирована инфраструктура бизнес-поддержки. Благодаря слиянию корпорации развития Омской области и областного агентства по рекламно-выставочной деятельности предприниматели теперь могут получать услуги по сопровождению и продвижению в рамках одного окна. Работает центр экспорта, помогающий инвесторам выходить на внешние рынки, в том числе Китая. По инициативе губернатора создан областной Фонд поддержки промышленности.

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