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20.12.2018 03:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ставки - пополам

Новосибирская область стремится привлечь крупных производителей
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск №7749 (286)
В ноябре 2018 года в Новосибирской области вступили в силу поправки в региональное законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность.
Крупный международный аэропорт инвесторы считают одним из важных преимуществ Новосибирска. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Крупный международный аэропорт инвесторы считают одним из важных преимуществ Новосибирска. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Крупный международный аэропорт инвесторы считают одним из важных преимуществ Новосибирска. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Новосибирские предприниматели расширили производство рыбы ценных пород

Меры господдержки были дополнены новым механизмом предоставления льгот компаниям, осуществляющим инвестиционные проекты. Для них вдвое - с двадцати до десяти процентов - снижена ставка по налогу на прибыль организаций.

Власти региона ставят задачу - включить Новосибирскую область в пятерку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

В чем преимущества региона как центра притяжения инвестиций? На этот вопрос ответили представители бизнеса.

География

Одно из основных - географическое положение. В Новосибирской области пересекаются железнодорожные и автомобильные магистрали, а судоходная Обь обеспечивает поставки грузов и пассажиров в соседние регионы речным транспортом.

- Здесь расположен один из крупных международных аэропортов - для нас это особенно важно, так как основной поток грузов с американского континента в Россию (медицинская аппаратура и лекарства, горнодобывающее оборудование) идет именно воздушным путем. Поэтому мы намерены расширять здесь свое присутствие, - утверждает представитель транспортно-логистической компании Lynden International (США) Сергей Бучумов. - Так, на днях мы подписали договор с новым партнером - местной компанией, которая занимается обслуживанием авиатехники.

Промышленность

Еще несколько лет назад небольшие объемы добычи полезных ископаемых в регионе воспринимались как огромный минус для местной экономики. Сегодня же рост производства в несырьевых отраслях и развитие разнонаправленных, в том числе инновационных предприятий становятся явными преимуществами.

- Новосибирская область - регион с диверсифицированной экономикой, здесь развита промышленность с высокой добавленной стоимостью, - отмечает руководитель представительства компании DuPont в Новосибирске Илья Диомидов. - Это совпадает с интересами компаний, которые работают в системе B2B, то есть поставляют товары и услуги другим бизнес-структурам, а не конечному потребителю. В частности, здесь большие перспективы в области новых материалов, биотехнологий.

Кадры

Еще один бесспорный плюс Новосибирска - большое количество НИИ и вузов. Город обеспечивает высококвалифицированными кадрами практически все направления и отрасли экономики, от медицины и IT до строительства и аграрного сектора. В свою очередь компании с готовностью сотрудничают с высшими учебными заведениями, в том числе предоставляя выпускникам рабочие места.

- Помимо основной деятельности, наша компания ведет здесь и академическую работу с университетами, - говорит руководитель сибирского регионального представительства Wilo Rus Константин Плавинский. - Сегодняшние студенты - завтрашние инженеры. Они будут использовать наше оборудование, которое мы поставляем на десятки предприятий Новосибирской области. Понимая это, мы разработали лабораторные стенды, методические рекомендации и в следующем году планируем первую бесплатную поставку в один из вузов. Наши специалисты готовы читать лекции - таким образом будет сформирован полноценный обучающий курс.

Льготы

Действенный инструмент привлечения инвестиций - готовая инфраструктура, в том числе центры коллективного пользования в региональных парковых проектах. Так, резидентами промышленно-логистического парка в 2018 году стали шесть новых компаний с общим объемом инвестиций свыше шести миллиардов рублей.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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В числе преимуществ - также льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): этот статус получил рабочий поселок Линево в Искитимском районе области, на очереди - поселок Горный Тогучинского района.

- В ТОСЭР Линево мы увидели реально действующие меры господдержки, - подчеркивает Анатолий Сен, один из инициаторов строительства в поселке завода по производству солей редких и редкоземельных металлов. - И в первую очередь это налоговые льготы, упрощенная система выделения земли, так как наш проект относится к категории масштабных инвестиционных проектов Новосибирской области.

Справка РГ

Ключевые льготы для резидентов ТОСЭР Новосибирской области:

- Первые пять лет - освобождение от налога на прибыль, еще пять лет - сниженная ставка 12 процентов.

- Полное освобождение от налога на имущество и землю на 10 лет.

- Сокращение страховых взносов в течение первых 10 лет до 7,6 процента для резидентов, получивших статус в первые три года после создания ТОСЭР.

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