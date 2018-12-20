Летом этого года изменились подходы в работе кредитно-финансовых организаций с застройщиками. Законодательные новеллы коснулись в основном финансирования будущих проектов. Чем еще запомнился 2018 год банковскому сообществу, рассказала председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Татьяна Галкина: Пожалуй, главным трендом уходящего года остается рост ипотечного кредитования. В этом году в Сибирском банке заключено на 42 процента больше ипотечных сделок, чем в 2017-м, в денежном выражении рост составил свыше 70 процентов. Причем пятая часть наших клиентов приобретает жилье онлайн - с помощью специальной платформы "ДомКлик".

Мы исходим из потребностей клиента: ему нужно купить жилье, желательно просто и быстро, а ипотека - лишь один из инструментов, позволяющих это желание реализовать. Сбербанк объединил на одной площадке все инструменты для покупки жилья. Воспользовавшись нашими сервисами, можно подобрать недвижимость, подать заявку на ипотеку, зарегистрировать сделку в Росреестре, заказать оценку квартиры или дома. Думаю, в следующем году сохранится тренд на повышение качества и уровня проникновения новых высокотехнологичных сервисов в ипотечный процесс. Уже сегодня электронная регистрация сделки из новинки превратилась в привычный и удобный сервис, регистрация ипотечной сделки в Сбербанке за один день считается нормой. Если в начале года в Новосибирске только двое из десяти клиентов регистрировали сделку, не выходя из банка, то сейчас это делает каждый второй.

И это еще одна тенденция, которая с каждым годом усиливается. Теперь банк - не просто офис, в котором оказывают определенные услуги, а целая экосистема, в которой есть все, что необходимо человеку, и он получает это, не выходя из дома или своего автомобиля. Постепенно экосистема наполняется не только финансовыми, но и нефинансовыми сервисами. Таким образом создается комфортное пространство, в котором есть все для работы и жизни.

Сейчас в Сибирском банке почти четыре миллиона активных пользователей "Сбербанк Онлайн", и это число неизменно растет. Уже сегодня, не приходя в банк, можно получать потребительский кредит, оплатить различные услуги - коммунальные, транспортные, образовательные, услуги связи, открывать вклады, обменивать валюту, совершать переводы с карты на карту.

В числе самых активных - представители бизнеса. Для них разработан интернет-сервис "Сбербанк Бизнес Онлайн", которым пользуются 99 процентов наших корпоративных клиентов. Заходя в эту систему, клиенты могут отправлять платежки, начислять зарплату, платить налоги, сдавать отчетность, продвигать компанию в интернете, вести бухгалтерию и многое другое. Традиционную банковскую услугу - подачу заявки на кредит - предприниматели также могут получить дистанционно в режиме 24/7.

Как изменилась работа банка с застройщиками после вступления в силу новых правил, предусмотренных федеральным законом №214?

Татьяна Галкина: Сбербанк на протяжении десяти лет активно кредитует девелоперов жилой недвижимости, используя принципы проектного финансирования. Вся инфраструктура для кредитования застройщиков сформирована давно, работает большой штат строительных экспертов. Банк оказался полностью готовым к работе в новых условиях, и на текущий момент работа со специальными и эскроу счетами запущена в промышленную эксплуатацию.

Сбербанком уже реализовано несколько сделок в соответствии с новыми требованиями федерального закона N 214-ФЗ в Барнауле и Новосибирске - в частности, использованы расчеты через расчетный счет застройщика, обеспечено открытие счетов эскроу, в ряде проектов предусмотрена капитализация процентов.

На ваш взгляд, растет ли предпринимательская активность в регионе, и какие новые программы могли бы быть интересны малому бизнесу?

Татьяна Галкина: Малый бизнес вносит значительный вклад в развитие экономики Сибири. В этом году мы наблюдали рост предпринимательской активности. Об этом говорит наша статистика. Так, число новых клиентов, открывших расчетные счета в Сибирском банке, в 2018 году составило 58 тысяч.

Большую роль в поддержке сегмента микро- и малого бизнеса (ММБ) сыграла и совместная с компанией Google бесплатная программа "Бизнес класс". Она направлена на развитие ММБ и предпринимательских компетенций и адресована как состоявшимся, так и начинающим бизнесменам. По итогам обучения примерно каждый десятый открыл свое дело, а 52 процента предпринимателей улучшили бизнес-показатели. Проект на сегодняшний день реализуется в 46 регионах России. По нашим данным, почти 25 тысяч представителей ММБ Новосибирской и Томской областей, а также Красноярского и Алтайского краев приняли участие в "Бизнес классе".