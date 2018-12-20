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20.12.2018 03:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Умение договориться

Что определяло инвестиционную активность в сибирских регионах в 2018 году
Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск №7749 (286)
По итогам девяти месяцев 2018 года инвестиции в основной капитал в регионах СФО выросли на 4,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Это немного выше, чем в среднем по стране (4,1 процента), причем на уровне субъектов федерации показатели сильно отличаются - от минимальных 80,4 процента в Республике Алтай до рекордных 167,8 в Хакасии.
Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области остается одним из крупнейших инвестиционных проектов в СФО. Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области остается одним из крупнейших инвестиционных проектов в СФО. Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости
Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области остается одним из крупнейших инвестиционных проектов в СФО. Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости
За год инвестиции в экономику Крыма выросли в полтора раза

В ноябре из состава СФО выбыло два региона с низкими инвестиционными индексами - Республика Бурятия (82,5 процента) и Забайкальский край (85,4). Теперь они могут воспользоваться институтами развития, созданными для Дальневосточного федерального округа, и улучшить социально-экономическую ситуацию.

Что касается десяти оставшихся в СФО республик, краев и областей, то им на особые федеральные преференции рассчитывать не приходится, поэтому формирование инвестиционного климата там зависит в первую очередь от региональных и местных властей.

Договориться с крупным бизнесом, особенно в нынешних непростых экономических условиях, чиновникам непросто. Бизнес рисковать не любит, власти - тоже. Отсюда и скромный список реализованных в этом году инвестиционных проектов. Хотя в масштабных планах недостатка нет - чего стоит хотя бы "Енисейская Сибирь", претендующая на полтриллиона рублей капитальных вложений. Но когда создание новых крупных производств и инфраструктурных объектов вступает в практическую стадию, часто начинается пробуксовка - как это получилось, например, со строительством лесопромышленного парка в Томской области. Причины могут быть разными, но результат, так или иначе, один - экономические и репутационные потери.

Неудивительно, что сибирские предприятия предпочитают инвестировать в модернизацию и расширение действующих производств. Особенно это касается компаний, работающих в секторах экономики с хорошей рыночной конъюнктурой, прежде всего сырьевых.

Ошибки учат не только предпринимателей. Объемы прямой господдержки снижаются, сама она становится более гибкой. Субсидии замещаются преференциями, главным образом налоговыми и инфраструктурными. Бизнесу все чаще предлагают механизм государственно-частного партнерства, хотя далеко не всегда его условия потенциальные инвесторы находят для себя привлекательными. Фонды микрофинансирования, центры поддержки экспорта, бизнес-инкубаторы постепенно становятся востребованными предпринимателями. Повсеместно внедряется принцип одного окна, что должно упростить и ускорить согласование проектов.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Смену приоритетов вызвало и определенное разочарование федеральных властей в особых экономических зонах. Из пяти сибирских ОЭЗ действующей признана только одна - технико-внедренческая зона "Томск". Остальные четыре (все - туристско-рекреационные) остаются в статусе создающихся, и их перспективы неочевидны.

Неудачу с ОЭЗ должны компенсировать территории опережающего социально-экономического развития, к резидентам которых предъявляются более жесткие требования в части сроков реализации инвестиционных проектов. Вместе с тем на резидентах ТОСЭР, а также на компаниях, осуществляющих региональные инвестиционные проекты и специальные инвестиционные контракты, будет впредь сосредоточена и региональная господдержка в части предоставления налоговых льгот.

Наконец, важным элементом стимулирования инвестиционной активности стали парковые проекты, и здесь работа будет усиливаться - на создание и развитие индустриальных парков в 2019 году Министерство экономического развития РФ выделило 3,7 миллиарда рублей.

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