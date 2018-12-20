Инвестиционный потенциал Красноярского края, Хакасии и Тывы наиболее полно раскрывает комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", обсуждение которого станет одной из основных тем Красноярского экономического форума (КЭФ) - 2019.

"Енисейская Сибирь" объединяет несколько крупных инфраструктурных проектов, в том числе в металлургии. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

"Енисейская Сибирь" подразумевает экономическое сотрудничество трех регионов, а также крупнейших российских компаний, работающих на их территориях.

- В прошлом году на КЭФ прошла презентация семи крупных инвестиционных проектов общей заявленной стоимостью около 500 миллиардов рублей. С тех пор в рамках исполнения поручения президента России совместно с минфином РФ и минэкономразвития РФ был разработан комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь", включающий 34 инвестпроекта общей стоимостью свыше 1,8 триллиона рублей, - сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Владимир Путин поддержал присвоение "Енисейской Сибири" статуса приоритетного проекта и включение его в "Стратегию пространственного развития РФ".

Основные составляющие мегапроекта - это строительство железнодорожной ветки "Кызыл - Курагино"; создание РУСАЛом технологической долины, которая объединит десятки производств, использующих продукцию Саянского и Красноярского алюминиевых заводов; строительство моста в районе поселка Высокогорского в Енисейском районе Красноярского края; формирование транспортно-логистического хаба в аэропорту краевой столицы.

Однако "Енисейская Сибирь" не ограничивается рамками конкретных проектов. Основная цель - создать комфортную среду как для нынешних, так и для будущих инвесторов, которые смогут воспользоваться институтами развития, инфраструктурой и лучшими практиками.

- Очень важно обеспечить предпосылки для взаимодействия инвесторов. Как в случае с "Русской платиной" и "Норникелем", которые объединяют свои усилия по созданию современного предприятия. Мы видим задачу в объединяющем эффекте: "локомотивные" инвесторы притянут в свою орбиту новые предприятия. Необходимо не просто выполнение алгоритма "реализация проекта - прибыль - деньги в бюджет и на счета бенефициаров", но и обеспечение пространственного развития территории, - уверен Александр Усс.

- Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" предполагает наращивание энергетического потенциала края. Энергетика - одна из самых капиталоемких и инерционных отраслей, которая напрямую оказывает влияние на социально-экономическое развитие региона. В рамках КИП запланировано строительство многих инфраструктурных и энергетических объектов, которые нужны не только для развития бизнеса, но и для повышения качества жизни населения в районах края. Инвестпроекты станут мощным драйвером социально-экономического роста. По предварительным оценкам, будет создано свыше семидесяти тысяч рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 500 миллиардов рублей, - сообщил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.

- Мегапроект уникален во многих отношениях. Во-первых, он позволит раскрыть и утроить богатейший потенциал трех регионов, у которых есть исторически сложившиеся связи. Во-вторых, это первый опыт создания экономического макрорегиона в Сибири, который потребует новых механизмов управления и взаимодействия. Лучше всего - в формате проектного управления. Речь идет не об административном объединении. У каждого субъекта федерации своя история, национальная идентичность, культурная самобытность. Мы сосредотачиваемся на объединении преимуществ каждого региона на общее благо. "Енисейская Сибирь" вызвала интерес у федеральных экспертов и вполне может стать пилотным проектом "Стратегии пространственного развития России", - отметил глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

Для успешной реализации комплексного инвестиционного проекта будут внесены изменения в региональное законодательство.