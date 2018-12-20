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20.12.2018 03:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Золотая середина

Иркутская область обратила внимание на локальный бизнес
Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Российская газета - Спецвыпуск №7749 (286)
В этом году Иркутская область, по данным АСИ, серьезно улучшила свой инвестиционный климат, поднявшись в Национальном рейтинге на тринадцать позиций по сравнению с прошлым годом. И хотя итоговое место региона по-прежнему во второй половине рейтинга - на 67-й позиции, региональное правительство делает все возможное для того, чтобы бизнес активнее вкладывался в область.
В Иркутской области построили завод медицинских изделий с участием иностранного капитала. Фото: Правительство Иркутской области В Иркутской области построили завод медицинских изделий с участием иностранного капитала. Фото: Правительство Иркутской области
В Иркутской области построили завод медицинских изделий с участием иностранного капитала. Фото: Правительство Иркутской области
Фото: depositphotos.com
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- В целом Иркутская область улучшила результаты более половины показателей. Например, регистрация юридических лиц с учетом прохождения всех обязательных процедур составляет, согласно опросу предпринимателей, около девяти дней. Среднее время получения разрешения на строительство без учета прохождения экологической экспертизы оценивается в 62 дня. Также среди наиболее значимых улучшений в рейтинге стоит отметить рост уровня развития государственно-частного партнерства и повышение качества информационной и организационной поддержки бизнеса, - отмечает министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

По словам Евгения Орачевского, на итоговый результат повлияла и разработка в Иркутской области одиннадцати дорожных карт по внедрению целевых моделей упрощения процедур, важных для бизнеса - таких как выдача разрешений на строительство, регистрация права собственности, постановка на кадастровый учет. Они были приняты в декабре прошлого года, и все это время им скрупулезно следовали.

Кроме того, в Иркутской области уже сформированы все основные институты поддержки бизнеса - Корпорация развития Иркутской области, Агентство инвестиционного развития, Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрокредитования, Гарантийный фонд. В прошлом году был зарегистрирован Фонд развития промышленности Иркутской области.

Одна из целей, под которые создавалась эта среда, - ослабление зависимости от внешней конъюнктуры и крупных вертикально интегрированных компаний. Решено опираться на средний бизнес, который локализован в регионе, не имеет иных центров прибылей за пределами области и не стремится выводить налоги. И если прежде регион делал ставку на природные ресурсы как на свое конкурентное преимущество, то сегодня на первый план выходят индивидуальная поддержка на стадии запуска и последующие льготы.

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Одним из наиболее ярких примеров бизнеса, построенного при поддержке упомянутых инструментов развития Иркутской области, стал завод по производству тест-полосок для глюкометров, начавший работу в этом году в Иркутске. Бизнес-идею придумали местные предприниматели.

Сопровождением проекта изначально занялось Агентство инвестиционного развития региона. Центр поддержки предпринимательства помог доработать бизнес-план, а Корпорация развития Иркутской области вложила в реализацию проекта 173 миллиона рублей и вошла в состав учредителей предприятия, получив 49 процентов акций. Центр кластерного развития включил его в фармацевтический кластер. А областной минэкономразвития - в реестр региональных инвестпроектов, что позволит заводу получать льготы в виде нулевого налога на прибыль в течение первых пяти налоговых периодов и десяти процентов в течение следующих пяти.

Среди других проектов, запущенных в регионе по похожей модели, - лаборатория цифровых технологий и проектирования, шампиньоновая ферма под Иркутском, птицефабрика для разведения индеек. В целом за год из 50-60 поданных заявок АИР и КРРИО выбирают для сопровождения десять-двенадцать проектов. С одной стороны, их масштаб и отраслевая принадлежность могут вызывать улыбку у стороннего наблюдателя, с другой - с чего-то же надо начинать. Это классический локальный бизнес, к которому Иркутская область, традиционно развивавшаяся как регион индустриальных гигантов, наконец-то поворачивается лицом.

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