В условиях экономической нестабильности сибирские цементники наращивают инвестиции и создают самодостаточную систему эффективного развития отрасли.

Фото: Максим Иванков/РГ

С 2014 года, когда потребление цемента в СФО находилось на пике (порядка 7,3 миллиона тонн, или почти 380 килограммов на душу населения), этот показатель на фоне сокращения объемов строительства постоянно снижался. По данным холдинга "Сибирский цемент", в 2018-м СФО потребит лишь около пяти миллионов тонн важнейшего сырья (почти 260 килограммов на душу населения) - на 32 процента меньше, чем четыре года назад.

- При этом объемы производства на наших заводах за прошедший период уменьшились на 28 процентов (с 4,3 миллиона до 3,1 миллиона тонн), то есть все это время мы работали лучше, чем чувствовал себя рынок, - констатировал первый вице-президент АО "ХК "Сибцем" Геннадий Рассказов. - Несмотря на то что мощности наших предприятий загружены лишь наполовину, мы не только не сократили персонал, но и начали переобучение сотрудников. Уделяем максимум внимания обслуживанию и ремонтам оборудования, занимаемся модернизацией, расширяем ассортимент и повышаем качество продукции, внедряем новые услуги и сервисы. Словом, пребываем в полной боевой готовности к изменениям потребностей рынка.

Холдинг, который входит в топ системообразующих структур цементной отрасли России, готов участвовать в реализации национальных проектов, связанных со строительством жилья, социальной, промышленной, дорожной и прочих инфраструктур. Так, к 2025 году в стране будут строить 120 миллионов квадратных метров, а жилфонд СФО прирастет почти на десять миллионов "квадратов". Плюс 2,5 тысячи километров дорог (с цементно-бетонным покрытием и укреплением грунта при помощи цемента), а также обустройство северных морских портов и аэродромов для развития региональной и малой авиации.

В ближайшие три года на реализацию федеральных программ в регионах РФ предусмотрено свыше 1,3 триллиона рублей межбюджетных трансфертов. Сколько средств и на какие именно цели достанется Сибири - пока вопрос. Но, как отметил вице-президент "Сибцема" по инвестиционному развитию Александр Черепанов, в Сибирском федеральном округе, который расположен в географическом центре России, сосредоточено до семидесяти процентов всех природных богатств страны. Чтобы государство могло реализовать глобальные проекты, эти ресурсы нужно осваивать, создавая необходимую инфраструктуру. Именно на этом и основывают свою стратегию сибирские цементники.

"Сибцем" - едва ли не единственная российская отраслевая компания, выпускающая всю линейку общестроительных и специальных цементов (сертифицировано уже более двадцати видов). Это и сульфатостойкие, выдерживающие воздействие агрессивных факторов внешней среды, и тампонажные (необходимы интенсивно развивающейся нефтегазовой отрасли), и гидротехнические цементы для строительства гидроэлектростанций.

В холдинге, который использует период рыночного затишья для ревизии и "перезагрузки" мощностей, началась реализация инвестиционной программы, рассчитанной на пять лет и беспрецедентной по объемам финансирования. В этом году на техническое перевооружение предприятий направили почти 2,3 миллиарда рублей.

Например, на "Топкинском цементе" трасса шламопроводов для печи № 5, которую смонтировали из полипропиленовых труб, позволяет снизить риски эксплуатации в суровом сибирском климате. На "Красноярском цементе" снабженная оборудованием для мониторинга пылегазовых потоков единая 130-метровая дымовая труба, которую возводят взамен трех технически и морально устаревших труб печей обжига, улучшит условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере промышленного города.

К слову, на экологические мероприятия холдинг в 2018 году потратил в общей сложности 550 миллионов рублей. Более 76,3 миллиона вложено во внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами и 31,2 миллиона направлено на приобретение лабораторного оборудования для отделения физико-механических испытаний тампонажного цемента лаборатории "Топкинского цемента". Новый весовой комплекс построили на Тимлюйском цементном заводе, разделив транспортные потоки, что увеличило скорость и повысило качество обслуживания клиентов.

В 250 миллионов рублей обошлась компании новая спецтехника, в том числе машины для перевозки готовой продукции. Большую часть цемента доставляют потребителям по железной дороге, как и основные объемы сырья и материалов для нужд заводов, поэтому вопросам логистики уделяют максимум внимания. Учитывая дефицит подвижного состава, возникающий летом в разгар высокого строительного сезона, "Сибцем" расширяет парк компании "Кузбасс- ТрансЦемент", отвечающей за железнодорожную доставку продукции холдинга. В уходящем году приобретено двести полувагонов стоимостью 610,1 миллиона рублей и 190 крытых вагонов стоимостью 619,1 миллиона руб-лей. Сегодня собственный парк компании насчитывает 3 757 единиц подвижного состава.

Ожидаемые инвестиции на 2019 год - не менее 4,5 миллиарда рублей. Именно столько необходимо вкладывать холдингу в совершенствование технологических процессов, чтобы быть конкурентоспособным. А за предстоящие десять лет "Сибцем", несмотря на падение объемов производства при опережающем росте затрат (в том числе на услуги естественных монополий) в структуре себестоимости продукции, планирует инвестировать в собственное развитие 36 миллиардов рублей. Источники финансирования - нераспределенная акционерами холдинга прибыль прошлых лет, кредитные средства (хотя условия их предоставления оставляют желать лучшего) и лизинговые инструменты. Цементники, анализируя экономическую и политическую ситуацию, создают эффективную систему управления холдингом, который нацелен на решение важнейших задач развития Сибири и страны в целом.