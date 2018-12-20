О результатах совместной работы с властью и бизнес-структурами рассказал Игорь Кустарин, директор направления "Развитие регионов" Агентства стратегических инициатив.

Агентство стратегических инициатив - составитель Национального рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов. Из каких критериев он складывается, насколько валиден?

Игорь Кустарин: Привлекательность региона для предпринимателя складывается из двух составляющих - экономического потенциала и инвестиционного климата. Национальный рейтинг при этом является основным инструментом управления развитием инвестиционного климата в стране. И складывается из оценки усилий органов власти по четырем направлениям - "Регуляторная среда", "Институты для бизнеса", "Инфраструктура и ресурсы", "Поддержка малого бизнеса". Рассчитывается по 44 показателям, которые сводятся в индексе с максимальным значением в 400 баллов. И хочу отметить, что существует

серьезная зависимость между результатами рейтинга и инвестициями на душу населения.

Чем объяснить скачки в рейтинге на двадцать и более позиций, которые происходят за год? В частности, в двадцатке рейтинга-2018 есть регионы, которые прибавили 22-24 пункта по сравнению с прошлогодними показателями.

Игорь Кустарин: У каждого региона есть свои слабые и сильные стороны. Многие решения для улучшения инвестиционного рейтинга связаны в первую очередь с налаживанием качественной системной работы региональных команд. При этом сами решения не требуют существенных материальных вложений - надо просто очень захотеть, выстроить приоритеты и взять на себя ответственность. В регионах - лидерах роста так и произошло.

Говорят ли такие рывки о планомерной работе по улучшению инвестиционного климата в регионе?

Игорь Кустарин: Конечно, говорят. Если мы видим такой серьезный рывок, то становится ясно, что он является результатом накопленных позитивных сдвигов в результате планомерной, качественной и ответственной совместной работы всех сторон процесса - и органов власти, и бизнеса.

В топ-20 рейтинга 2018 года вошел только один сибирский регион - Новосибирская область. Чего не хватило (или не хватает) остальным, какие преимущества выявились у Новосибирской области?

Игорь Кустарин: Прежде всего хочу сказать, что у всех регионов Сибирского федерального округа есть потенциал быть в лидерах. Для этого необходимо поставить работу по улучшению инвестиционного климата на системную основу - быть более клиентоориентированными в отношениях с предпринимателями.

Что же до сильных сторон именно Новосибирской области, то я бы к ним отнес работу в сфере регистрации прав собственности и предприятий, рост эффективности институтов, которые обеспечивают защищенность бизнеса, а также такие сферы как постановка на кадастровый учет и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

У АСИ есть представители в каждом федеральном округе, в том числе в СФО. Могут ли представители бизнеса обращаться к ним с жалобами на создание административных барьеров или на другие проблемы, мешающие созданию качественной деловой среды?

Игорь Кустарин: В структуре Агентства стратегических инициатив действительно работает одиннадцать региональных представительств, в каждом из федеральных округов. Представительство по Сибирскому федеральному округу находится в Новосибирске, оно было открыто еще в 2013 году. Кроме того, на территории округа работает и одиннадцать наших общественных представителей - в других центрах субъектов федерации округа.

Хочу подчеркнуть, что наши представительства всегда открыты к диалогу с бизнесом для совместного решения задач по улучшению инвестиционного климата в регионе, по работе над снижением административных барьеров.

Держат ли эти представители руку на пульсе, знают ли о типичных проблемах в регионе, пытаются ли улучшить положение и с помощью каких механизмов?

Игорь Кустарин: Мы постоянно находимся на связи не только с бизнесом, но и с управленческими командами региона, поэтому можем не только выслушивать жалобы, как вы сказали, но и работать в контакте с предпринимателями и представителями власти над их устранением.

Например, одна из самых распространенных проблем бизнеса - это кадры. Отвечая на этот запрос, руководство Новосибирской области присоединилось к пилотной апробации стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, который был разработан в АСИ. И это один из самых успешных кейсов. Область дала нам четырнадцать лучших практик кадрового обеспечения, которые вошли в общую базу, включающую 232 эффективных решения.

А на что в Сибири жалуются чаще всего?

Игорь Кустарин: Знаете, список жалоб практически одинаков для любого региона. И чаще всего включает в себя избыточное количество административных процедур. Кроме того, предпринимателям не всегда ясно, к кому обращаться за той помощью, которую они могут получить для развития своего бизнеса.

Одно из достижений АСИ - создание дорожных карт по разным направлениям деятельности. Есть ли их практическое применение с точки зрения бизнеса, с точки зрения привлечения инвестиций? Как, например, с помощью дорожной карты улучшить положение предприятия?

Игорь Кустарин: Что касается дорожных карт, то в рейтинге Всемирного банка Doing Business, оценивающего условия ведения бизнеса по десяти индикаторам в 190 странах мира, Россия в уходящем году поднялась на четыре ступени вверх - до 31 места. Это успех, ставший возможным в том числе и благодаря реализации дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы.

Напомню, что основной этап работы над дорожными картами завершился в 2015 году. По его итогам дорожные карты по развитию конкуренции, повышению качества регуляторной среды, расширению доступа МСП к закупкам гос-компаний и регистрации предприятий перешли в фазу мониторинга. Что же до практического применения, улучшения положения конкретного предприятия, то возьмем, например, такое направление как "получение разрешения на строительство". В этом сегменте у нас 48 место вместо 115 годом раньше. Откуда такая динамика? Сокращены сроки инженерных изысканий, выдачи разрешений на строительство и ввода объекта в эксплуатацию. В текущем рейтинге Россия получила высокую оценку по контролю качества строительства, при этом сокращение сроков не идет во вред качеству. Понятно, что все это в комплексе снижает издержки, позволяет быстрее реализовывать проекты за счет экономии времени, а сэкономленное время, превращенное в финансовые ресурсы, направлять на собственное развитие.