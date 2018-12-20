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20.12.2018 03:16
Проект: В регионах

Инвестиции согреют

Как увеличить надежность объектов энергетического комплекса
Текст: Юлия Славина (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири №7749 (286)
В Кузбассе, по прогнозам синоптиков, на днях ожидается очередное понижение температуры. Но суровые морозы, без которых в Сибири не обходится ни одна зима, еще впереди. Готовы ли основные объекты энергогенерации региона к повышенным нагрузкам?
Несмотря на сложности, новую зиму предприятия СГК встретили во всеоружии. Фото: СГК Несмотря на сложности, новую зиму предприятия СГК встретили во всеоружии. Фото: СГК
Несмотря на сложности, новую зиму предприятия СГК встретили во всеоружии. Фото: СГК

- На этот вопрос лучше отвечать в конце марта, но уже сейчас понятно, что тепловой энергии в городах нашего присутствия в 2018 году будет выработано больше, чем в прошлом: 8,5 миллиона гигакалорий, из которых 1,2 миллиона - технологический пар для промышленных предприятий, а остальное - централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение, - отмечает директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Юрий Шейбак. - Причина - холодная весна, которая заставила власти продлить прошлый отопительный сезон на две недели (что, конечно, внесло некоторые коррективы в график проведения летних гидравлических испытаний теплотрасс и ремонтной кампании), и холодная осень. Однако, несмотря на сложности, новую зиму мы встретили во всеоружии.

Прежде всего энергетики СГК в Кемеровской области в 2018 году перевыполнили программу ремонта электростанций, которая оценивается почти в три миллиарда рублей. Проведен ремонт более 180 единиц основного тепломеханического оборудования, заменен большой объем поверхностей нагрева котлов. В свое время компания вложила 47 миллиардов рублей в модернизацию объектов генерации по программе ДПМ (договоров о предоставлении мощности), и сегодня они надежно работают. Но то оборудование (в частности, котельное и вспомогательное), которое реконструкции не подвергалось, продолжает стареть. Однако такие проблемы решаются в рабочем порядке - в рамках текущего и капитального ремонтов.

- Думаю, на прохождение осенне-зимнего периода это не повлияет, тем более что во время сильных морозов в январе 2018 года уже была зафиксирована рекордная нагрузка наших электростанций - 3 514 мегаватт при общей установленной мощности 4 156 мегаватт. Кроме того, пришлось включить на максимум два блока Новокузнецкой газотурбинной электростанции - из-за ограничений в работе сибирских гидроэлектростанций (ГЭС), - продолжает Юрий Шейбак. - Нынешней осенью, в отличие от двух предыдущих, недостатка воды в реках не наблюдалось, и системный оператор обеспечивал санитарный пропуск и выработку энергии на ГЭС почти до начала декабря.

Повышенная загрузка объектов гидроэнергетики привела к снижению выработки электро-энергии на тепловых электростанциях СГК до 17,5-18 миллиардов киловатт-часов по итогам 2018-го (в безводные годы было 20-21 миллиард).

Первые испытания морозами прошли практически без потерь и для теплосетевого хозяйства. Хотя его состояние, прежде всего в Новокузнецке (в основном это касается арендованных у муниципалитета внутриквартальных тепловых сетей), оставляет желать лучшего. Когда в городе начался отопительный сезон, без повреждений на теплотрассах не обошлось. Ветхие трубы энергетикам СГК приходилось менять в авральном режиме.

Инвестиционная программа 2018 года на электростанциях Сибирской генерирующей компании в Кемеровской области была запланирована в объеме более 600 миллионов рублей. И, пожалуй, самым знаковым ее проектом стала реконструкция одного из турбоагрегатов Томь-Усинской ГРЭС с возможностью выработки тепловой энергии. Работы провели для повышения надежности теплоснабжения поселка Притомский. Еще одно не менее важное мероприятие - замена оборудования электрофильтров на Кемеровской ГРЭС, в результате чего КПД этих установок повысился до 98-99 процентов.

В настоящее время СГК ведет детальную проработку инвестиционных проектов в Кузбассе на 2019 год. В частности, намечается реконструкции котлоагрегатов на Томь-Усинской ГРЭС, продолжится замена электрофильтров на Кемеровской ГРЭС, будет реализован ряд других проектов. По словам Юрия Шейбака, финансовые вложения в энергосистему Кузбасса и Сибири могут значительно вырасти, если проекты СГК пройдут отбор на участие в государственной программе модернизации тепловой генерации (ДПМ-2).

- Отбор предложений намечается в феврале 2019 года, и конкуренция довольно высокая, - уточнил руководитель Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании. - Пока же мы проводим необходимые предпроектные расчеты, глубоко прорабатываем возможные варианты, привлекаем экспертов. Нужно представить проекты, не только интересные в плане экономики, но и соответствующие требованиям, обозначенным правительством РФ. Два наиболее значимых критерия - экология и соответствие наилучшим доступным технологиям. И, конечно же, затраты на мегаватт должны быть конкурентными.

Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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