Новосибирская область - признанный лидер в Сибирском округе по внедрению современных цифровых решений. Что предлагает компания бизнесу и жителям области, рассказал директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком" Юрий Куприянов.

- Сегодня телеком-оператору, чтобы сохранить позиции на рынке, недостаточно продвигать только основные услуги связи - интернет, телефонию, интерактивное телевидение. Поэтому компания сосредоточилась в том числе на IT-направлениях. В арсенале "Ростелекома" - масштабная инфраструктура и вычислительные мощности, биометрическая платформа, интеллектуальный анализ данных, элементы промышленного индустриального интернета, электронное правительство и так далее. Это именно то, что позволяет "Ростелекому" быть партнером государства, бизнеса и населения на пути к цифровой экономике.

Немало решений "Ростелеком", являясь разработчиком национальной облачной платформы и имея собственную телекоммуникационную инфраструктуру, предлагает для корпоративного рынка. Это целый спектр необходимых сервисов и продуктов, которые настраиваются индивидуально под бизнес-клиента, от организации горячей линии по бесплатному номеру небольшой компании до развертывания собственной IT-инфраструктуры с защищенной корпоративной сетью, распределенной по территории всей страны, для промышленного гиганта.

Популярностью пользуется такая услуга как "Виртуальная АТС". Это привычный всем телефон, который благодаря облачной платформе получил ряд функций, позволяющих не быть привязанным к месту, но при этом не пропустить ни одного входящего звонка. Комплексные решения от "Ростелекома" уже используют более 110 тысяч клиентов сибирского рынка B2B и B2G.

Мы одними из первых завершили проект по подключению лечебно-профилактических учреждений к интернету, построив 500 километров линий оптоволокна. В двадцати районах из тридцати реализовали проект по устранению цифрового неравенства.

По программе УЦН строим оптоволоконные линии не по ЛЭП (эту технологию выбрало большинство субъектов федерации), а в земле. К такому опыту прибегли еще три региона. Чем это выгодней? Затраты на само строительство примерно одинаковы. А вот при обслуживании мы будем заметно экономить: нам не придется платить энергетикам за использование их сетей. В случае неисправности сможем оперативно приступить к решению проблемы. Чего не скажешь о тех филиалах, которые используют ЛЭП: если порыв будет не только оптоволоконного кабеля, но и линий электропередачи, энергетики не допустят связистов раньше, чем устранят свое повреждение на линии.

Новосибирский филиал стремится быть в авангарде по многим направлениям. Для нас "умный" дом - не фантастика, а реализованный проект по внедрению интернета вещей в сферу ЖКХ. Наши решения позволили автоматизировать и упростить обслуживание многоквартирных домов, от учета до обеспечения безопасности. Надо отметить: новое решение компания опробовала на собственных зданиях и сооружениях. Уверен, интеллектуальные сервисы станут основой для оптимизации издержек и экономии финансов за счет выявления несанкционированных подключений, утечек энергоресурсов и так далее.

Наша задача - работать на опережение. Ведь чтобы сделать компанию конкурентоспособной, нужно всегда смотреть вперед и видеть перспективы.