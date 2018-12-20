Новости

Британский МИД отреагировал на слова Трампа о победе над террористами 03:20
Неизвестные распылили газ в лагере для мигрантов в Мексике 02:51
Суд США назначил канадцу 40 лет тюрьмы за подготовку серии терактов 02:40
Часть экипажа перешла с МКС на "Союз МС-09" и закрыла люки 02:37
Песков рассказал об отсутствии у Путина мобильного телефона 02:01
В Бельгии загорелось химическое предприятие 01:59
Несовершеннолетний нарушитель напал на полицейского в Москве 01:47
Видео: Редчайший лимузин Volvo возит товары на рынок под Киевом 01:34
Мексика разработала новую программу миграционной политики 01:22
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России 00:54
МИД Китая выступил против милитаризации космического пространства 00:32
Косачев: США призывают Украину к военной провокации в Керченском проливе 00:26
Названы регионы, где лучше развиты сети газетных киосков 19.12.2018
Вышел первый трейлер третьего "Хеллбоя" 19.12.2018
Власти Москвы нашли способ спасти хлебозавод "Черкизово" 19.12.2018
Петров и Боширов внесены в санкционный список США 19.12.2018
Минфин США исключит "Русал" из санкционного списка 19.12.2018
Не плативший зарплаты работникам глава "Черкизово" признал вину 19.12.2018
Хет-трик Бэйла вывел "Реал" в финал клубного чемпионата мира 19.12.2018
Загитова пропустила первую официальную тренировку чемпионата России 19.12.2018
Еврокомиссия: Украина не соблюдает условия безвизового въезда в ЕС 19.12.2018
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии 19.12.2018
Крымский суд отклонил апелляцию четырех моряков ВМС Украины 19.12.2018
СК подтвердил начало выплат долга работникам "Черкизово" 19.12.2018
Видео: В Крыму задержан экстремист с 12 килограммами тротила 19.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 03:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шаг к цифре

Национальный провайдер реализует в регионах масштабные проекты
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск №7749 (286)
Новосибирская область - признанный лидер в Сибирском округе по внедрению современных цифровых решений. Что предлагает компания бизнесу и жителям области, рассказал директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком" Юрий Куприянов.
Фото: Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" Фото: Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком"
Фото: Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком"
Фото: Depositphotos.com
Маленький провайдер оставил без "ВКонтакте" и YouTube миллионы россиян

- Сегодня телеком-оператору, чтобы сохранить позиции на рынке, недостаточно продвигать только основные услуги связи - интернет, телефонию, интерактивное телевидение. Поэтому компания сосредоточилась в том числе на IT-направлениях. В арсенале "Ростелекома" - масштабная инфраструктура и вычислительные мощности, биометрическая платформа, интеллектуальный анализ данных, элементы промышленного индустриального интернета, электронное правительство и так далее. Это именно то, что позволяет "Ростелекому" быть партнером государства, бизнеса и населения на пути к цифровой экономике.

Немало решений "Ростелеком", являясь разработчиком национальной облачной платформы и имея собственную телекоммуникационную инфраструктуру, предлагает для корпоративного рынка. Это целый спектр необходимых сервисов и продуктов, которые настраиваются индивидуально под бизнес-клиента, от организации горячей линии по бесплатному номеру небольшой компании до развертывания собственной IT-инфраструктуры с защищенной корпоративной сетью, распределенной по территории всей страны, для промышленного гиганта.

Популярностью пользуется такая услуга как "Виртуальная АТС". Это привычный всем телефон, который благодаря облачной платформе получил ряд функций, позволяющих не быть привязанным к месту, но при этом не пропустить ни одного входящего звонка. Комплексные решения от "Ростелекома" уже используют более 110 тысяч клиентов сибирского рынка B2B и B2G.

Мы одними из первых завершили проект по подключению лечебно-профилактических учреждений к интернету, построив 500 километров линий оптоволокна. В двадцати районах из тридцати реализовали проект по устранению цифрового неравенства.

Фото: depositphotos.com
Россия вошла в топ-15 стран с наиболее устойчивым интернетом

По программе УЦН строим оптоволоконные линии не по ЛЭП (эту технологию выбрало большинство субъектов федерации), а в земле. К такому опыту прибегли еще три региона. Чем это выгодней? Затраты на само строительство примерно одинаковы. А вот при обслуживании мы будем заметно экономить: нам не придется платить энергетикам за использование их сетей. В случае неисправности сможем оперативно приступить к решению проблемы. Чего не скажешь о тех филиалах, которые используют ЛЭП: если порыв будет не только оптоволоконного кабеля, но и линий электропередачи, энергетики не допустят связистов раньше, чем устранят свое повреждение на линии.

Новосибирский филиал стремится быть в авангарде по многим направлениям. Для нас "умный" дом - не фантастика, а реализованный проект по внедрению интернета вещей в сферу ЖКХ. Наши решения позволили автоматизировать и упростить обслуживание многоквартирных домов, от учета до обеспечения безопасности. Надо отметить: новое решение компания опробовала на собственных зданиях и сооружениях. Уверен, интеллектуальные сервисы станут основой для оптимизации издержек и экономии финансов за счет выявления несанкционированных подключений, утечек энергоресурсов и так далее.

Наша задача - работать на опережение. Ведь чтобы сделать компанию конкурентоспособной, нужно всегда смотреть вперед и видеть перспективы.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об отсутствии у Путина мобильного телефона
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив
В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400