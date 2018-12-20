Двадцать седьмого декабря в Барнауле в концертном зале "Сибирь" состоится чествование победителей краевой эстафеты родительского подвига "Согрей теплом родительского сердца".

В 2018 году сорок многодетных семей Алтайского края признаны лучшими - им передана символическая эстафета укрепления института семьи, раскрытия детских талантов и охраны семейных ценностей.

- Эстафету родительского подвига мы проводим уже больше десяти лет, - отметила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. - В этом году не только будем чествовать лучшие семьи нашего края, но и дадим официальный старт реализации в регионе национального проекта "Демография". В ближайшие шесть лет все наши усилия будут направлены на повышение благосостояния семей при рождении детей, всемерную поддержку старшего поколения, создание достойных условий для активного, здорового долголетия.

Эстафета родительского подвига "Согрей теплом родительского сердца" проходит в Алтайском крае с 2008 года. Основные ее цели - укрепить статус семьи, способствовать повышению ее престижа, пропагандировать ценности материнства и отцовства. В эстафете принимают участие родители, воспитывающие или уже воспитавшие троих и более детей, родители, внесшие большой вклад в развитие экономики, социальной сферы и культуры Алтая, а также семейные династии.