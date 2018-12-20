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20.12.2018 03:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На уровне нацпроекта

В регионе укрепляют материальную базу музеев и других учреждений
Текст: Сергей Винокуров (Барнаул)
Российская газета - Спецвыпуск №7749 (286)
Уходящий год в сфере культуры Алтайского края запомнится многими моментами.
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Смоленский музей отметил 130-летие

I международный фестиваль деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение" прошел на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", и его высокий уровень отметили даже видавшие виды мастера.

Немало похвал прозвучало и в адрес III Молодежного театрального фестиваля им. В. С. Золотухина. Краевая библиотека им. В. Я. Шишкова с размахом отметила 130-летие своего основания. Прошли презентации ряда интересных печатных проектов, документального кино.

Помимо ярких событий, было и немало кропотливой повседневной работы по улучшению материально-технической базы местной культуры. По данным профильного регионального министерства, в рамках краевой адресной инвестиционной программы сразу на девятнадцати объектах культуры велись работы различной стадии - от проектирования до строительства и ремонта. В десяти домах культуры были выполнены ремонтные работы благодаря федеральным субсидиям. Шесть муниципальных районов получили оборудование для своих объектов культуры. В 2018 году в крае открылось сразу семь 3D-кинотеатров (всего их сейчас двенадцать). Четыре театра - Бийский, Рубцовский и два барнаульских, работающих с молодежью и детьми, - получили федеральные средства на приобретение оборудования и постановку спектаклей.

Кроме того, в конце 2018-го завершилось формирование региональной составляющей национального проекта. Ряд направлений поддерживается федеральными средствами, другие будут реализованы на средства регионов и муниципалитетов. В состав регионального нацпроекта вошли сразу три федеральных - "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

В 2019 году, помимо строительства и ремонта государственных и муниципальных театров, начнется реконструкция концертного зала музыкального колледжа, основного здания краеведческого музея и его военно-исторического отдела.

В Барнауле продолжится строительство уникального по меркам Сибири и Дальнего Востока комплекса художественного музея. Постепенно модернизируется пространство краевой библиотеки им. Шишкова. После новогодних праздников читателям будет представлен обновленный первый этаж. На муниципальном уровне начнут возводить новые дома культуры - в частности, в Шелаболихе и Белоярске.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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