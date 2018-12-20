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20.12.2018 21:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пыль в глаза

В шахтерском городе снежную горку покрыли белой краской
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Федеральный выпуск №7751 (288)
В кузбасском городе Мыски коммунальщики выкрасили в белый цвет снежную горку, возведенную на площади возле местного центра культуры, чтобы не бросалась в глаза угольная пыль.

Видео из снежного городка выложили на YouTube местные жительницы. Они продемонстрировали интернет-пользователям слой водоэмульсионки, нанесенной на боковую поверхность сооружения. "На улице минус четыре, краска стекает потоками и липнет к рукам", - засвидетельствовали горожанки.

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По мнению авторов сюжета, люди, ответственные за строительство городка, использовали для этого снег, черный от угольной пыли. К слову, раньше жители Мысков, окруженных разрезами, неоднократно размещали в соцсетях фото и видео с темными сугробами, вывешенным сушиться и присыпанным пылью бельем, мутными от той же пыли оконными стеклами. Вот и горку, по мнению граждан, решили покрасить, чтобы последствия деятельности угольщиков не так бросались в глаза катающимся.

В городской администрации тоже отреагировали на инцидент - впрочем, не сразу.

"Я воздержусь от оценки профессиональных качеств работников. Руководитель предприятия "Управление организации благоустройства города" получил выговор. Я дал команду очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение", - комментарует главы города Дмитрия Иванова на сайте мэрии ее пресс-служба.

Между тем это уже не первый случай "креативного" подхода к вопросам благоустройства в регионе. В одном из дворов другого шахтерского города - Междуреченска - не так давно появилась детская площадка... на час. Коммунальщики привезли, установили поверх сугробов скамейки, качели и забор, сняли все это на камеру, а потом на глазах у изумленных жителей разобрали и увезли площадку в неизвестном направлении. Как позже объяснили ответственные лица, уличные конструкции просто решили "примерить к местности" - территории будущего сквера имени А.С. Пушкина.

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Однако жители полагают, что шоу с установкой и фотографированием "переносного" оборудования устроили для того, чтобы отчитаться о проделанной работе по благоустройству. Как бы там ни было, а прокуратура начала проверку по факту.

- Выясняется, кто выполнял работы и каким образом они финансировались, - уточнила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

А жители поселка Белогорска по весне выложили в интернет видео со спортивной площадкой, усыпанной щебнем и кусками арматуры. Тогда как на сайте администрации Тисульского района та же самая площадка красовалась с новеньким резиновым покрытием. Последнее было "уложено" при помощи фотошопа.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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