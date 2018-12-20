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20.12.2018 13:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Омские соцпредприниматели взялись за решение государственных задач

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский Центр инноваций социальной сферы подвел итоги 2018 года.
Фото: Евгений Кармаев/РГ Фото: Евгений Кармаев/РГ
Фото: Евгений Кармаев/РГ
Фото: Правительство Омской области
В Омске делегация Совета Федерации оценила работу НКО

Команда провела рекордное число мероприятий (более 100), участниками которых стали 3,5 тысячи человек. За последние годы в Омской области  накоплен опыт, который берут на вооружение другие регионы страны.  А теперь омичи объявили, что готовы подключиться к решению государственных задач, обозначенных майскими указами президента России.

Эксперты считают, что в большинстве стратегических направлений, обозначенных руководством страны, есть место для социальных предпринимателей.

- Мы относимся к решению задач государства, как к социальному заказу, - говорит руководитель Центра инноваций соцсферы (ЦИСС) Ирина Сербина. - И, чтобы его выполнить, уже создали соответствующую базу. Во-первых, наработали опыт школы, выпускники которой открыли десятки детских садов, студий, пансионатов, центров реабилитации.  Создали ресцентр. Формируем кластер, объединивший 29 резидентов, вложивших 73 миллиона рублей в 35 проектов, которые имеют три тысячи пользователей.

Только в этом году омские специалисты и тренеры организовали 1180 консультаций для соцпредпринимателей и представителей НКО. Еще один рекорд - более чем в два раза увеличилось количество слушателей образовательных программы ЦИСС. Рекордной оказалась и сумма привлеченных выпускниками школы (279 человек) средств, для реализации своих проектов - более 30 миллионов рублей. В этом году они уже успели создать более 130 новых рабочих мест. А их среднее число клиентов составляет 2147 человек в месяц.

Лидеры новых организаций делают ставку на комплексный подход.

- Мы открыли семейный центр, наставники которого не только присматривают за маленькими детьми, кормят их и укладывают спать. А еще и занимаются с ребятишками каллиграфией, рукоделием, робототехникой. Внедряют иные направления раннего развития ребенка, - приводит пример выпускница ШСП Виктория Стромилова. -  К тому же помогаем с пользой провести свободное время и взрослым, устраивая для них семинары по семейным вопросам, приобщая к занятиям гимнастикой и йогой.

- Образовательную деятельность мы ведем по нескольким направлениям, - дополняет Ирина Сербина. - Это школа социального предпринимательства, в которую только в этом году мы провели пять наборов слушателей. Проект "Эффективное управление муниципальным образованием", участниками которого уже стали представители 14 районов Омской области.

Еще один вектор - создание в регионе устойчивого рынка социальных услуг. Для этого организована новая акселерационная программа "Школа социальных инноваций", которую поддержал Фонд президентских грантов. В результате в регионе появилось, по меньшей мере, 92 новые качественные социальные услуги, востребованные населением.

Такие заметные шаги региону удалось сделать благодаря тесному взаимодействию бизнеса и власти.

Фото: Сергей Мельников/РГ
Соцпредприниматели обсудят в Омске приоритетные национальные проекты

- Мы проанализировали уровень поддержки в регионах, и выяснилось, что Омская область является лидером, - утверждает " руководитель дирекции Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Ирина Павлова. - Здесь используются практически все меры и возможности. По примеру омичей ЦИСы уже созданы в тридцати городах. Если раньше соцпредпринимателей можно было пересчитать по пальцам, то теперь по стране - это целый массив активных людей, которые развиваются, растут, выходят на новый уровень.

По словам замминистра экономики Омской области Дениса Кушнера, сейчас в регионе разработан закон о социальном предпринимательстве, который помог бы государству расширить поле деятельности в данной сфере. Специалисты надеются, что Госдума примет востребованный нормативный документ в новом году.

Справка

Главным событием 2018 года в Омске стал YIII Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов "ИННОСИБ-2018", который стал рекордным по числу участников - 1,3 тысячи человек. За опытом сюда приехали представители 21 региона России и 16 зарубежных стран. Видео дискуссионных площадок в режиме онлайн посмотрели более 24 тысяч заинтересованных пользователей интернета.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область
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