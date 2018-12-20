Омские соцпредприниматели взялись за решение государственных задач

Омский Центр инноваций социальной сферы подвел итоги 2018 года.

Команда провела рекордное число мероприятий (более 100), участниками которых стали 3,5 тысячи человек. За последние годы в Омской области накоплен опыт, который берут на вооружение другие регионы страны. А теперь омичи объявили, что готовы подключиться к решению государственных задач, обозначенных майскими указами президента России.

Эксперты считают, что в большинстве стратегических направлений, обозначенных руководством страны, есть место для социальных предпринимателей.

- Мы относимся к решению задач государства, как к социальному заказу, - говорит руководитель Центра инноваций соцсферы (ЦИСС) Ирина Сербина. - И, чтобы его выполнить, уже создали соответствующую базу. Во-первых, наработали опыт школы, выпускники которой открыли десятки детских садов, студий, пансионатов, центров реабилитации. Создали ресцентр. Формируем кластер, объединивший 29 резидентов, вложивших 73 миллиона рублей в 35 проектов, которые имеют три тысячи пользователей.

Только в этом году омские специалисты и тренеры организовали 1180 консультаций для соцпредпринимателей и представителей НКО. Еще один рекорд - более чем в два раза увеличилось количество слушателей образовательных программы ЦИСС. Рекордной оказалась и сумма привлеченных выпускниками школы (279 человек) средств, для реализации своих проектов - более 30 миллионов рублей. В этом году они уже успели создать более 130 новых рабочих мест. А их среднее число клиентов составляет 2147 человек в месяц.

Лидеры новых организаций делают ставку на комплексный подход.

- Мы открыли семейный центр, наставники которого не только присматривают за маленькими детьми, кормят их и укладывают спать. А еще и занимаются с ребятишками каллиграфией, рукоделием, робототехникой. Внедряют иные направления раннего развития ребенка, - приводит пример выпускница ШСП Виктория Стромилова. - К тому же помогаем с пользой провести свободное время и взрослым, устраивая для них семинары по семейным вопросам, приобщая к занятиям гимнастикой и йогой.

- Образовательную деятельность мы ведем по нескольким направлениям, - дополняет Ирина Сербина. - Это школа социального предпринимательства, в которую только в этом году мы провели пять наборов слушателей. Проект "Эффективное управление муниципальным образованием", участниками которого уже стали представители 14 районов Омской области.

Еще один вектор - создание в регионе устойчивого рынка социальных услуг. Для этого организована новая акселерационная программа "Школа социальных инноваций", которую поддержал Фонд президентских грантов. В результате в регионе появилось, по меньшей мере, 92 новые качественные социальные услуги, востребованные населением.

Такие заметные шаги региону удалось сделать благодаря тесному взаимодействию бизнеса и власти.

- Мы проанализировали уровень поддержки в регионах, и выяснилось, что Омская область является лидером, - утверждает " руководитель дирекции Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Ирина Павлова. - Здесь используются практически все меры и возможности. По примеру омичей ЦИСы уже созданы в тридцати городах. Если раньше соцпредпринимателей можно было пересчитать по пальцам, то теперь по стране - это целый массив активных людей, которые развиваются, растут, выходят на новый уровень.

По словам замминистра экономики Омской области Дениса Кушнера, сейчас в регионе разработан закон о социальном предпринимательстве, который помог бы государству расширить поле деятельности в данной сфере. Специалисты надеются, что Госдума примет востребованный нормативный документ в новом году.

Справка

Главным событием 2018 года в Омске стал YIII Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов "ИННОСИБ-2018", который стал рекордным по числу участников - 1,3 тысячи человек. За опытом сюда приехали представители 21 региона России и 16 зарубежных стран. Видео дискуссионных площадок в режиме онлайн посмотрели более 24 тысяч заинтересованных пользователей интернета.