Мимо роскошных старинных особняков течет поток молодежи с крашеными волосами и в рваных джинсах - это Томск с его особой атмосферой, смешавшей незыблемые традиции и свежие идеи. Чем Сибирские Афины привлекают бизнес?

Первая из реперных точек Томска - это образование. Нет другого такого города в Сибири, где бы ему уделялось столько внимания. Несколько лет назад Томск сделал ставку на обучение и оказался прав. Сейчас в Томске:

- шесть государственных университетов;

- четыре филиала высших образовательных учреждений;

- тридцать колледжей и техникумов.

Томский государственный (ТГУ) и Томский политехнический (ТПУ) университеты не первый год сохраняют высокие позиции в рейтинге участников федерального проекта по повышению конкурентоспособности университетов "5-100". ТГУ входит в первую группу, ТПУ - во вторую (чем выше группа, тем больше объем выделяемой правительством Российской Федерации субсидии). Оба вуза участвуют в программе с 2013 года.

Кроме того, Томск второй год подряд входит в сотню лучших для студентов городов мира в рейтинге QS. Опять-таки благодаря своим вузам. Всего в рейтинге стран БРИКС, по версии QS, представлено 400 университетов, из них 101 вуз из России, два из которых томские - ТГУ стоит на 19 позиции, ТПУ на 39-й. Для ТГУ образовательное сотрудничество со странами БРИКС, в частности - с Индией и Китаем, является приоритетным.

- В бизнесе самое главное - кадры, та команда, которая способна свернуть горы, - говорит Алексей Князев, доктор химических наук, директор томского Инжирингового химико-технологического центра ТГУ. - Я всегда помню слова Генри Форда, утверждавшего, что он еще раз может наладить производство автомобилей, даже если отберут все заводы, но оставят команду. В Томске огромная концентрация людей, которые любят решать самые нетривиальные задачи, они представлены всеми возрастными категориями, социальными слоями, но основное исходное - это студенты. Ежегодно в Томск приезжает около десяти тысяч новых людей, примерно 65 процентов - иногородние студенты, которые обновляют энергию университетов, и этим очень удобно пользоваться бизнесу. Лично я никогда не боюсь брать в команду ребят, которые и пороха толком не нюхали, но из них можно выковать отличных специалистов в области химического инжиниринга.

Второй плюс для бизнеса - кооперация интересов, или "Покупаем томское".

В конце 2012 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин поставил перед промышленниками задачу развития сотрудничества с вертикально интегрированными компаниями в России. Одними из первых дорожные карты расширения использования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, были подписаны с "Газпром нефтью" и "Газпромом". Сегодня в общей сложности дорожные карты подписаны с шестью руководителями крупных концернов России.

К примеру, нефтяники используют автоматизированные системы управления технологическими процессами, электроприводы, запорную арматуру, кабели, газосигнализаторы.

- Томская область одной из первых начала системно заниматься импортозамещением, - считает Игорь Шатурный, вице-губернатор Томской области. - За счет освоения новой продукции, соответствующей современным требованиям крупных российских холдингов, томские производители выходят на новые рынки сбыта, растет количество заказов. Особое внимание мы хотим уделить научно-техническому и производственному потенциалу томских машиностроительных предприятий.

Наконец, еще одно преимущество Томска с точки зрения развития деловой среды - концентрация брендов.

За свою более чем 400-летнюю историю Томск стал своеобразным брендом - культурным, этническим, студенческим. Почти все, кто побывал в городе, влюбляются в него, и для многих он становится своим, родным и понятным.

Для одних Томск - это друзья студенческой юности. Для других - кружевная архитектура старинных домов. Жители Новосибирска, приезжая в Томск, обязательно планируют день на "побродить" - по улицам, где свой колорит, энергетика и красота. В последнее время стал развиваться экотуризм, и в Томск приезжают, чтобы отправиться на Васюганские болота. Есть спрос - есть и предложения. Томск не потерялся на карте России, и при каждом новом знакомстве не надо пояснять, что это за регион и где он находится.

- В первую очередь в Томске для меня устойчиво благоприятный климат, - говорит писатель Виктор Лойша. - Летом - нежарко, а если и печет, то непродолжительное время. Зимой - сухо и морозно. А среди прочих мест, которые комфортны для проживания, Томск - это самый "умный" город. Поэтому я здесь и живу с незначительными перерывами с того самого момента, как в 1964 году поступил на геолого-географический факультет ТГУ.