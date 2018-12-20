Новости

Британский МИД отреагировал на слова Трампа о победе над террористами 03:20
Неизвестные распылили газ в лагере для мигрантов в Мексике 02:51
Суд США назначил канадцу 40 лет тюрьмы за подготовку серии терактов 02:40
Часть экипажа перешла с МКС на "Союз МС-09" и закрыла люки 02:37
Песков рассказал об отсутствии у Путина мобильного телефона 02:01
В Бельгии загорелось химическое предприятие 01:59
Несовершеннолетний нарушитель напал на полицейского в Москве 01:47
Видео: Редчайший лимузин Volvo возит товары на рынок под Киевом 01:34
Мексика разработала новую программу миграционной политики 01:22
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России 00:54
МИД Китая выступил против милитаризации космического пространства 00:32
Косачев: США призывают Украину к военной провокации в Керченском проливе 00:26
Названы регионы, где лучше развиты сети газетных киосков 19.12.2018
Вышел первый трейлер третьего "Хеллбоя" 19.12.2018
Власти Москвы нашли способ спасти хлебозавод "Черкизово" 19.12.2018
Петров и Боширов внесены в санкционный список США 19.12.2018
Минфин США исключит "Русал" из санкционного списка 19.12.2018
Не плативший зарплаты работникам глава "Черкизово" признал вину 19.12.2018
Хет-трик Бэйла вывел "Реал" в финал клубного чемпионата мира 19.12.2018
Загитова пропустила первую официальную тренировку чемпионата России 19.12.2018
Еврокомиссия: Украина не соблюдает условия безвизового въезда в ЕС 19.12.2018
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии 19.12.2018
Крымский суд отклонил апелляцию четырех моряков ВМС Украины 19.12.2018
СК подтвердил начало выплат долга работникам "Черкизово" 19.12.2018
Видео: В Крыму задержан экстремист с 12 килограммами тротила 19.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 03:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Со свежими силами

В Томск ежегодно приезжает десять тысяч студентов и молодых специалистов
Текст: Татьяна Купцова (Томск)
Российская газета - Спецвыпуск №7749 (286)
Мимо роскошных старинных особняков течет поток молодежи с крашеными волосами и в рваных джинсах - это Томск с его особой атмосферой, смешавшей незыблемые традиции и свежие идеи. Чем Сибирские Афины привлекают бизнес?
К юбилею старейшего вуза Сибири в Томске установили памятник его основателям Дмитрию Менделееву и Василию Флоринскому. Фото: Данила Шостак/ТАСС К юбилею старейшего вуза Сибири в Томске установили памятник его основателям Дмитрию Менделееву и Василию Флоринскому. Фото: Данила Шостак/ТАСС
К юбилею старейшего вуза Сибири в Томске установили памятник его основателям Дмитрию Менделееву и Василию Флоринскому. Фото: Данила Шостак/ТАСС

Первая из реперных точек Томска - это образование. Нет другого такого города в Сибири, где бы ему уделялось столько внимания. Несколько лет назад Томск сделал ставку на обучение и оказался прав. Сейчас в Томске:

- шесть государственных университетов;

- четыре филиала высших образовательных учреждений;

- тридцать колледжей и техникумов.

Фото: depositphotos.com
В Сибири разработают аэрощуп для поиска нефтяных загрязнений в море

Томский государственный (ТГУ) и Томский политехнический (ТПУ) университеты не первый год сохраняют высокие позиции в рейтинге участников федерального проекта по повышению конкурентоспособности университетов "5-100". ТГУ входит в первую группу, ТПУ - во вторую (чем выше группа, тем больше объем выделяемой правительством Российской Федерации субсидии). Оба вуза участвуют в программе с 2013 года.

Кроме того, Томск второй год подряд входит в сотню лучших для студентов городов мира в рейтинге QS. Опять-таки благодаря своим вузам. Всего в рейтинге стран БРИКС, по версии QS, представлено 400 университетов, из них 101 вуз из России, два из которых томские - ТГУ стоит на 19 позиции, ТПУ на 39-й. Для ТГУ образовательное сотрудничество со странами БРИКС, в частности - с Индией и Китаем, является приоритетным.

- В бизнесе самое главное - кадры, та команда, которая способна свернуть горы, - говорит Алексей Князев, доктор химических наук, директор томского Инжирингового химико-технологического центра ТГУ. - Я всегда помню слова Генри Форда, утверждавшего, что он еще раз может наладить производство автомобилей, даже если отберут все заводы, но оставят команду. В Томске огромная концентрация людей, которые любят решать самые нетривиальные задачи, они представлены всеми возрастными категориями, социальными слоями, но основное исходное - это студенты. Ежегодно в Томск приезжает около десяти тысяч новых людей, примерно 65 процентов - иногородние студенты, которые обновляют энергию университетов, и этим очень удобно пользоваться бизнесу. Лично я никогда не боюсь брать в команду ребят, которые и пороха толком не нюхали, но из них можно выковать отличных специалистов в области химического инжиниринга.

Второй плюс для бизнеса - кооперация интересов, или "Покупаем томское".

В конце 2012 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин поставил перед промышленниками задачу развития сотрудничества с вертикально интегрированными компаниями в России. Одними из первых дорожные карты расширения использования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, были подписаны с "Газпром нефтью" и "Газпромом". Сегодня в общей сложности дорожные карты подписаны с шестью руководителями крупных концернов России.

К примеру, нефтяники используют автоматизированные системы управления технологическими процессами, электроприводы, запорную арматуру, кабели, газосигнализаторы.

Фото: depositphotos.com
В Томске разработали жаропрочный сплав нового поколения для космоса

- Томская область одной из первых начала системно заниматься импортозамещением, - считает Игорь Шатурный, вице-губернатор Томской области. - За счет освоения новой продукции, соответствующей современным требованиям крупных российских холдингов, томские производители выходят на новые рынки сбыта, растет количество заказов. Особое внимание мы хотим уделить научно-техническому и производственному потенциалу томских машиностроительных предприятий.

Наконец, еще одно преимущество Томска с точки зрения развития деловой среды - концентрация брендов.

За свою более чем 400-летнюю историю Томск стал своеобразным брендом - культурным, этническим, студенческим. Почти все, кто побывал в городе, влюбляются в него, и для многих он становится своим, родным и понятным.

Для одних Томск - это друзья студенческой юности. Для других - кружевная архитектура старинных домов. Жители Новосибирска, приезжая в Томск, обязательно планируют день на "побродить" - по улицам, где свой колорит, энергетика и красота. В последнее время стал развиваться экотуризм, и в Томск приезжают, чтобы отправиться на Васюганские болота. Есть спрос - есть и предложения. Томск не потерялся на карте России, и при каждом новом знакомстве не надо пояснять, что это за регион и где он находится.

- В первую очередь в Томске для меня устойчиво благоприятный климат, - говорит писатель Виктор Лойша. - Летом - нежарко, а если и печет, то непродолжительное время. Зимой - сухо и морозно. А среди прочих мест, которые комфортны для проживания, Томск - это самый "умный" город. Поэтому я здесь и живу с незначительными перерывами с того самого момента, как в 1964 году поступил на геолого-географический факультет ТГУ.

Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об отсутствии у Путина мобильного телефона
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив
В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400