Почему выпускники школ и вузов все чаще покидают Кузбасс?

В Кузбассе создана разветвленная и многоуровневая система профориентации школьников, занимающая одно из первых мест в стране по системности и комплексности. Но при этом отток молодежи из региона растет с каждым годом: с 2016-го выбыло более девяти тысяч выпускников.

Эти вопросы недавно обсуждались в Общественной палате Кемеровской области. Начальник центра профориентации и постинтернатного сопровождения Кузбасского регионального института развития профессионального образования Ирина Килина отметила, что в регионе реализуют межведомственные проекты, направленные на непрерывную работу со школьниками.

- Результаты мониторинга федерального института развития образования показывают, что Кемеровская область лидирует в России по системности и комплексности профориентации, а по инновационности впереди только Самара. Поэтому перспектива есть, - подчеркнула Килина. - Нужно всем вместе пропагандировать рабочие профессии, вузы и всю систему образования в регионе, говорить, как это престижно и востребовано. Но пока к нам приезжают представители вузов других регионов и рекламируют их достоинства, мы еще долго будем решать эту проблему.

В списке наиболее востребованных в Кузбассе сейчас всего двадцать профессий. При этом список основных кузбасских работодателей на портале состоит лишь из десяти пунктов, три из которых занимают крупные торговые сети.

- Выпускники кузбасских школ, особенно медалисты и стобалльники, выбирают учебные заведения других регионов, - констатировала председатель комиссии Общественной палаты по образованию и науке Елена Казанцева. - Даже окончив местные вузы, многие из них уезжают из области.

По данным управления образования Кемерова, если в 2016 году доля вчерашних школьников, поступивших в "домашние" вузы, составляла 71,5 процента, то в 2017-м - уже 66,2, а в 2018-м - 62,6. Тенденция усиливается, несмотря на профориентационные фестивали, внеурочные занятия, экскурсии, каникулярные школы для одаренных детей и многое другое. Может быть, потому что взаимодействие системы образования со службой труда и занятости и реальным сектором экономики в регионе эффективным назвать трудно? Многие формы профориентации устарели (и это признают сами ответственные за нее официальные лица), а в сопровождении профессионального самоопределения обучающихся нет никакой системы.

В то же время эксперты предлагают не рассматривать как проблему рост числа уезжающих учиться за пределы Кузбасса. Главное, чтобы молодые, получив престижную и хорошо оплачиваемую профессию, возвращались домой и применяли здесь полученные знания. Вот только было бы, где их применять.

Исполнительный директор группы компаний "Будь отличником" Дина Старовойтова задала трем тысячам своих подписчиков в соцсетях вопрос: "Почему и зачем уезжает молодежь из региона?". Триста человек откликнулись. Максимум лайков у комментария: "Когда-то я переехала из Алтайского края в Кемерово, считая регион более перспективным, но с тех пор наметилась явная тенденция к приостановке его развития. Перспектив не чувствуется, многие крупные градообразующие предприятия уничтожены, а на их месте ничего не создано".

- Тренд к отъезду прослеживается с 1990-х. Из моего окружения 35-45-летних только за последний год регион покинуло 26 человек. Люди, у которых был свой бизнес, большие планы, просто уехали в Санкт-Петербург, Москву, Краснодар, Красноярск. Так что дело не только в молодежи, вопрос нужно ставить гораздо шире: почему из Кузбасса уезжает активная часть граждан? К слову, среди причин отъезда называют отсутствие интересных специализаций в вузах, рабочих мест, а также мест для досуга и современной молодежной политики.

Надо отметить, что к разговору в Общественной палате приглашали представителей бизнеса, однако никто так и не откликнулся. Хотя одна из основных обсуждаемых на всех уровнях проблем - разрыв между тем, каких специалистов сейчас выпускают на рынок, и тем, какие кадры ему нужны. Как решить эту проблему? "Мы целенаправленно ищем перспективных молодых людей и обучаем их в вузах за счет компании. Почти все наши работники имеют высшее образование. А с удержанием персонала вроде бы все просто: людям нужна хорошая зарплата, интересная работа и возможность для развития, что мы и стараемся обеспечить. И отношение у людей к работе соответствующее. Временщики у нас не задерживаются", - ответил на вопрос корреспондента "РГ" руководитель одной из кемеровских фирм.

Компетентно

Александр Баканов, проректор по учебной работе Кузбасского технического госуниверситета, зампредседателя комиссии Общественной палаты по образованию и науке:

- Ключевая проблема - заинтересованность работодателей. Я в свое время окончил Томский политехнический. В 1998 году на геологоразведочном факультете был самый низкий проходной балл. Брали даже троечников. А в 1999-м, с ростом нефтяного тренда, стали принимать лишь медалистов. Как только школьники увидят перед собой четкую карьерную лестницу, понятный уровень зарплат, они сами выстроятся в очередь в соответствующие вузы. Другого не дано. Экономическому блоку следует показывать школьникам перспективы достойных рабочих мест. Вузы Кузбасса стали мобильными, мы быстро перестаиваемся, осваиваем новые программы. Но работодатель нам говорит: "Зачем вкладывать деньги в обучение специалистов, если я могу пойти и набрать их на остановке?" Это сегодня наблюдается в машиностроении, которое в Кузбассе почти не развивается, и в последние пять-семь лет на эти специальности в вузах недобор. Значит, через три-четыре года мы получим масштабную проблему. Работодателям требуются хорошие технологи, конструкторы, но у нас нет таких выпускников. Из тех, кто учился этим специальностям, одни пошли в торговлю, другие - в строительство. В итоге предприятия и хотели бы взять на работу людей с остановки, но там пусто.