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20.12.2018 13:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ставка на парковочное пространство

Платные парковки должны помочь ликвидировать дефицит бюджета Омска
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири №7749 (286)
В Омске вернулись к идее создания платных парковок. По мнению депутатов городского Совета, это позволит пополнить дефицитную казну и сделать более рентабельным общественный транспорт.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости С ночными парковками все не так напряженно, а в дневное время поставить машину в центре стало почти нереально. Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
С ночными парковками все не так напряженно, а в дневное время поставить машину в центре стало почти нереально. Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вопрос организации платных парковок специалисты поднимали три года назад. Однако после бурного обсуждения тему закрыли: проект потребовал финансовых средств, которых у муниципалитета не было. За это время автопарк в городе вырос еще на десять процентов. В дневное время, особенно в центре, поставить машину стало почти нереально.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы

Сейчас ежедневно вдоль главных дорог Омска, сужая их на две полосы, выстраиваются вереницы автомобилей. Деваться клиентам многочисленных офисов, банков, кинотеатров, кафе, расположенных в центре, некуда - площадки заняты служебными машинами, которые стоят здесь в течение рабочего дня, пока чиновники и офисные клерки трудятся. Поэтому остальные автомобили ставят где попало, мешая движению.

- Вчера я двадцать минут кружил вокруг офисной высотки в районе Соборной площади, чтобы припарковаться. И, чтобы не сорвать важную встречу, встал, где пришлось, включив "аварийку". А когда вернулся, тут же попал "в объятия" инспектора ГИББД, выписавшего штраф за стоянку в неположенном месте, - рассказывает автомобилист Андрей Кутузов. - Но мне еще повезло. Коллега, припарковавший машину на улице Певцова у здания местного правительства, вообще ее не нашел - увезли на эвакуаторе.

Свободные парковочные места становятся дефицитом и вдали от центра города. И власти решили вернуться к обсуждению некогда отвергнутого проекта.

- Мы изучили, как обстоят дела с платными парковками во всех городах-миллионниках России. Побывали в Воронеже, Ростове, Нижнем Новгороде. Убедились, что проблема забитых транспортом улиц повсюду стоит крайне остро, без платных парковок мегаполисам уже не обойтись, и их организация - вопрос ближайшего будущего, - сообщил корреспонденту "РГ" автор инициативы, вице-спикер Омского горсовета Андрей Ткачук. - Правда, за исключением столиц, работа только начинается. Но очевидно, что и нам пора двигаться в этом направлении.

По мнению специалистов, при введении платы за парковку автовладельцам станет невыгодно ставить машины у своих офисов на весь день, и они освободят места для тех, кто приезжает по делам ненадолго. В результате от лишнего транспорта освободятся и дороги. Кроме того, убедившись, что время - деньги, омичи начнут тратить его более рационально.

При этом эксперты признают: чтобы ввести плату за парковки, муниципалитету необходимо разработать специальную программу.

- Очевидно, что потребуется большая подготовительная работа, - отмечает Андрей Ткачук. - Разметка площадок, установка дорожных знаков, паркоматов, мобильного комплекса фотофиксации, позволяющего определить по номерам машин, все ли водители внесли плату. Это немалые затраты. Деньги нужны на изготовление карт, зарплату обслуживающего персонала, оплату услуг эвакуатора. Потребуется оформить договоры о сотрудничестве с ГИБДД и другими профильными ведомствами, произвести экономические расчеты. Думаю, грамотно составленный проект поможет привлечь инвесторов.

Фото: Сергей Мардело/ РГ
Воронежцы объявили войну платным парковкам

Комплексную программу, разработка которой потребует год, обещают реализовать поэтапно. Платные паркинги будут создавать в местах наибольшей деловой активности, жители близлежащих домов пострадать не должны.

- Для начала необходимо сделать платной только часть машиномест и только в рабочее время, - поясняет депутат горсовета Юрий Федотов. - С вечера до утра омичи должны парковать автомобили бесплатно.

Уже определен предварительный список улиц, где могут появиться платные парковки. В их числе - Пушкина, Думская, Крас-нофлотская, Жукова, Орджоникидзе, Щербанева, Гагарина, Лермонтова, Богдана Хмельницкого, проспект Карла Маркса. Речь идет об отдельных участках, где чаще всего возникают заторы. Например, на Красном Пути таких четыре, на проспекте Мира - шесть.

Сколько будет стоить новая услуга, специалисты сказать затрудняются. Но она очевидно станет стимулом для того, чтобы автовладельцы пересели на общественный транспорт, повышая его рентабельность.

Между тем

В Москве, где первыми ввели платные парковки, уже заметно разгрузили магистрали. Столичные власти объявили, что с 15 декабря этого года стоянки в центре мегаполиса подорожают с 200 до 380 рублей в час. А бесплатно занимать парковочное место можно будет не более пяти минут. В департаменте транспорта подчеркнули, что максимальный тариф коснется не более двух процентов улиц. Минимальная стоимость парковки в центре составит восемьдесят рублей в час. Изменения вводятся точечно и не затронут льготников, для которых в результате планируют высвободить пятнадцать-двадцать процентов парковочных мест.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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