Президент пообещал уделить внимание быту новосибирских ученых

Корреспондент телеканала "Россия" в Новосибирске Екатерина Гагарина задала во время пресс-конференции Владимира Путина вопрос о социальной составляющей проекта "Академгородок 2.0", который был одобрен президентом во время визита в Новосибирск в начале этого года.

- За технологической составляющей этого проекта стоят и ряд задач не меньшего масштаба, это строительство жилья для тех, кто будет его воплощать, и дороги, и детский сады, школы, - отметила журналист. - Вопрос в том, не разобьются ли наши научные амбиции о быт?

Владимир Путин заверил, что, если возникнет острая необходимость, правительство уделит необходимое внимание этому вопросу. Он напомнил, что за последнее время существенно, на 20 процентов, выросла доля ипотечного кредитования в стране, и признал, что социальная составляющая является важной частью проекта.

- Мы с руководителем региона, конечно, будем над этим работать. Когда я был в Новосибирске, мы об этом говорили с коллегами. Но первая задача федерального центра - это выполнить свои обязательства, связанные с установками, которые дают возможность развития Академгородку, которые дают возможность и деньги зарабатывать на высоких технологиях. А за этим и "социалка" подтянется, - сказал президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.