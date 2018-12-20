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20.12.2018 03:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Благоприятный климат

В Алтайском крае выросла инвестиционная активность бизнеса
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Спецвыпуск №7749 (286)
За девять месяцев 2018-го объем инвестиций в основной капитал предприятий вырос почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Эксперты связывают это с адаптацией к новым экономическим реалиям, либерализацией кредитной политики и условий ведения предпринимательской деятельности.
Алтайский край готов накормить не только сибирские регионы, но и Казахстан, и Киргизию, и Китай. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Алтайский край готов накормить не только сибирские регионы, но и Казахстан, и Киргизию, и Китай. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Алтайский край готов накормить не только сибирские регионы, но и Казахстан, и Киргизию, и Китай. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Почему алтайские сыроделы оказались один на один с проблемами

- Пик падения инвестиций в регионе пришелся на 2016-2017 годы, - комментирует ситуацию руководитель предприятия - потенциального резидента ТОСЭР Новоалтайска Константин Денисенко. - К 2018 году бизнес уже адаптировался к новым экономическим условиям. Ведь невозможно бесконечно сокращать объемы: предприятия либо закрываются, либо осваивают новую продукцию, находят новые рынки сбыта. Отсюда - и всплеск инвестиционной активности. Мы видим, как алтайские производители активно осваивают другие регионы страны, налаживают экспортные поставки.

Региональные власти надеются на дальнейший экономический рост в ближайшие три года. По словам министра экономического развития края Павла Дитятева, прирост инвестиций в 4,5 процента должна обеспечить реализация крупных проектов в добывающей, перерабатывающей, пищевой промышленности, сельском хозяйстве.

Инвестиционная привлекательность Алтайского края во многом обусловлена близостью азиатских стран - Казахстана, Киргизии, Китая и крупных промышленных и научных центров Сибири - Новосибирска, Кемерова, Томска. Специфика аграрного региона создает условия для развития - АПК и сопутствующие отрасли привлекают инвесторов даже в кризис.

Так, в нынешнем году крупная международная компания завершила модернизацию Рубцовского молочного завода, в которую вложила около 400 миллионов рублей. А немецкий агрохолдинг готов инвестировать три миллиарда рублей в строительство животноводческого комплекса в Тальменском районе. Правда, руководитель компании Штефан Дюрр все же опасается, что реализации проекта могут помешать санкции.

Одно из самых перспективных направлений сельхозпереработки - биотехнологии - в крае развивают десять лет. За это время создан профильный кластер, несколько научных центров, Алтайский край стал одним из главных участников проекта "Сибирская биотехнологическая инициатива".

- У нас сформирован пул из 32 научных проектов, готовых к реализации, - подчеркивает зампред правительства края Александр Лукьянов. - Среди них - разработка методов лечения онкологических заболеваний, проект по выпуску импортозамещающих кормовых добавок, повышающих продуктивность скота. На поддержку таких научных работ из бюджета края выделяют 5,2 миллиона рублей.

Объем региональной помощи явно недостаточен для реализации этих проектов, но, по мнению региональных властей, ее хватит на то, чтобы помочь разработчикам получить более серьезную федеральную помощь.

- В основе всех программ поддержки - избирательная помощь, поэтому воспользоваться ею могут немногие, - считает директор Союза предпринимателей Алтайского края Юрий Фриц. - На наш взгляд, более действенной помощью бизнесу стало бы снижение налоговой нагрузки участникам перспективных для края отраслей.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Названы лучшие регионы РФ для агротуризма

Алтайский край сегодня отстает от других субъектов по развитию инфраструктуры поддержки бизнеса. В регионе действует только два бизнес-инкубатора - в Барнауле и Бийске. В этом году два алтайских моногорода - Заринск и Новоалтайск - получили статус территорий опережающего развития, а вместе с ним и существенные налоговые преференции. Однако и здесь инвесторы не стоят в очередь, чтобы открыть новое производство.

Крупных проектов в ТОСЭР пока только два. Строящийся кожевенный завод в Заринске общей стоимостью более двух миллиардов рублей инвестор планирует запустить в январе 2019 года. А вот запуск современной фабрики по переработке лекарственного сырья в Новоалтайске затягивается. Из 1,5 миллиарда рублей, в которые оценивается стоимость проекта, компания-инвестор смогла вложить только половину и теперь ищет партнеров, чтобы завершить строительство.

Прямая речь

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Мы готовы помогать крупным инвесторам, предоставляя землю, льготы по имущественным налогам, зачисляемым в бюджет Алтайского края. Я считаю принципиально важным выдерживать все договоренности для того, чтобы инвесторы, которых раньше не было, приходили в край, расширяли налоговую базу, создавали рабочие места, развивали экономику.

Экономика Финансы Инвестиции Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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