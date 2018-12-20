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20.12.2018 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бердске прокуратура одобрила пирсинг и яркие волосы у школьников

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Регламенты одной из средних школ Бердска, касающиеся внешнего вида учеников, противоречат Конституции РФ. Это показали результаты прокурорской проверки.

Как рассказал "РГ" старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин, соответствующие положения были оспорены.

Фото: depositphotos.com
В пермских школах узаконили цветные волосы и пирсинг

Проверку в прокуратуре начали после сообщения СМИ о том, что одну из шестиклассниц бердской школы не допустили до занятий из-за голубого цвета волос. По словам Дмитрия Лямкина, эта информация не подтвердилась, однако в школе и впрямь действовал локальный регламент, утвержденный директором, который оговаривал требования к внешнему виду учеников.

- Требования, установленные школой в Положении о внешнем виде волос, маникюре и макияже, ношении пирсинга противоречат Всеобщей декларации прав человека, Конституции Российской Федерации и законодательству об образовании. Кроме того, Положение вопреки законодательству также предусматривало возможность не допускать школьников на занятия без школьной одежды, - уточнил представитель областной прокуратуры.

Эти положения расходятся с требованиями законодательства об образовании и Конституцией России, по мнению прокуратуры, они нарушают права учащихся. К тому же, устанавливая такого рода ограничения, школьное руководство вышло за пределы своей компетенции, границы которой обозначены в федеральном законе.

Прокурор Бердска внес протест, оспаривающий соответствующие пункты школьного приказа. Рассмотрение протеста в прокураторе Области поставили на контроль. Школьная дирекция должна будет дать ответ и, вероятно, отменить ряд самовольно установленных норм, в десятидневный срок.

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