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20.12.2018 11:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Передали на места

Новосибирск получит дополнительный источник бюджетных доходов
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири №7749 (286)
Бюджет Новосибирска на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов принят в первом чтении. Ко второму чтению, которое запланировано на 24 декабря, доходная часть будущего года может увеличиться на 1,1 миллиарда рублей. Это произойдет из-за внесения изменений в межбюджетные отношения.

В начале декабря правительство Новосибирской области рассмотрело законопроект о введении единых нормативов отчислений по налогам, взимаемым с применением упрощенной сис-темы налогообложения. С такой инициативой выступил губернатор Андрей Травников.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
На что потратят региональные бюджеты в 2019 году

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, согласно законопроекту, в бюджеты муниципальных районов теперь будет отчисляться тридцать процентов местных поступлений взимаемых по "урощенке" налогов, в бюджеты городов Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби и наукограда Кольцово - десять. Общий объем этих отчислений оценивается в 1,57 миллиарда рублей в год, из которых 1,1 миллиарда рублей приходится на областной центр.

Как сообщил на заседании профильного комитета Законодательного собрания Новосибирской области министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, с городскими округами предстоит заключать соглашения, в которых зафиксируют, на какие цели будут направлены дополнительные средства.

- Основная проблема, с которой представители городских округов обращаются в правительство, - растущие расходы на выплату заработной платы бюджетникам. Но и поступления от этой группы налогов стабильно растут - последние два года на 20-25 процентов. Думаю, что муниципалитетам удастся минимизировать недоимку, - отметил министр.

По мнению спикера заксобрания Андрея Шимкива, появился дополнительный стимул главам муниципальных районов и городских округов создавать условия для развития малого бизнеса.

- Если депутаты Законодательного собрания одобрят законопроект, это станет серьезным подспорьем для городского бюджета. Городу не хватает капитальных вложений, - подчеркнул председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, предлагаемые изменения в законе стали результатом длительной работы городских и областных властей. Дополнительные доходы прежде всего будут направлены на выплату зарплат работникам бюджетной сферы с учетом их повышения в 2018 году.

Предполагается, что собственные доходы бюджета Новосибирска в 2019 году достигнут 24,2 миллиарда рублей, 2020-м - 25,3 миллиарда, 2021-м - 25,4 миллиарда. Анатолий Локоть уверен, что у города есть все предпосылки для этого. Он поручил профильным подразделениям мэрии усилить взаимодействие с налоговыми органами по повышению собираемости налоговых платежей, сокращению недоимки по налогам и задолженности по аренде земли.

Фото: РИА Новости
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Ряд задач муниципалитету придется решать совместно с правительством области. Так, в бюджете города не заложены средства на компенсацию стоимости перевозок в общественном транспорте льготных категорий граждан, на строительство и оснащение образовательных учреждений. Между тем в ближайшие годы в Новосибирске необходимо построить крупные инфраструктурные объекты - многофункциональную ледовую арену к молодежному чемпионату мира по хоккею, станцию метрополитена "Спортивная", транспортные развязки, дороги, водоотвод. На эти цели из средств федерального и областного бюджетов городу будет выделено более 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, в течение трех лет в Новосибирске запланировано открыть несколько новых школ и детских садов с ясельными группами. В проекте бюджета на 2019 год капитальные вложения запланированы в объеме 1 миллиарда 87 миллионов рублей, а с учетом межбюджетных транс-фертов - более 4,3 миллиарда.

- Город продолжит участвовать в масштабных федеральных программах - "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Формирование комфортной городской среды". Объем областных субсидий по первой программе сохранился на уровне 2018 года, по второй предполагается увеличение. Запланированы расходы на реконструкцию выбранных самими горожанами территорий - сквера перед монументом Славы в Ленинском районе и Затулинского дисперсного парка в Кировском районе, - сообщил Анатолий Локоть.

Кроме того, депутаты горсовета предложили выделить средства на обустройство конечных остановочных пунктов, а также на приобретение десяти единиц новой уборочной малогабаритной техники.

От первого лица

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

С принятием нового законопроекта повысится бюджетная самостоятельность муниципалитетов. Из года в год многие муниципальные расходы мы фактически напрямую финансируем из региональных средств. Допущен серьезный перекос, искажены межбюджетные отношения. Кроме того, передача дополнительного доходного источника повысит заинтересованность местных властей в качественном взаимодействии с субъектами малого и среднего предпринимательства, которые в основном платят эти налоги.

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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