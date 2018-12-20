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20.12.2018 03:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С калькулятором - против бюрократа

Кемеровская область привлекает финансовые средства по плану
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Спецвыпуск №7749 (286)
В Кузбассе, где главной отраслью остается угольная, взят курс на диверсификацию экономики.
Строительство нового комфортного жилья - важная составляющая благоприятной деловой среды в регионе. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Строительство нового комфортного жилья - важная составляющая благоприятной деловой среды в регионе. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Строительство нового комфортного жилья - важная составляющая благоприятной деловой среды в регионе. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Почему Кузбасс потерял позиции в инвестиционном рейтинге

Поэтому, наряду с ростом вложений в добывающую промышленность (в ближайшие три года их объем превысит 350 миллиардов рублей), принимаются меры для привлечения частного капитала в другие сектора. В целях повышения инвестиционной привлекательности региона при содействии Агентства стратегических инициатив (АСИ) разработан специальный план.

В подготовке документа, который еще называют планом быстрых побед, участвовали представители деловых объединений и контрольно-надзорных органов. Работу начали минувшим летом, сразу после подведения итогов очередного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в стране. И то, что Кузбасс утратил в нем прежние позиции, только послужило дополнительным стимулом. Областное руководство поставило амбициозную цель - уже в следующем году регион должен войти в первую двадцатку по России.

План, который начал воплощаться в жизнь в сентябре 2018-го, рассчитан на полгода и состоит из 99 пунктов. В числе главных: мониторинг ситуации в малом и среднем бизнесе (с анкетированием субъектов и контрольными закупками), совершенствование нормативно-правовой базы, обучение и подготовка кадров, оптимизация межведомственного взаимодействия, повышение открытости органов власти, финансовая и нефинансовая поддержка, а также перевод услуг в электронный вид и сокращение административных барьеров. Все это зафиксировано в дорожной карте.

Так, время получения разрешений на строительство с нынешних 78 дней планируется уменьшить до 60, а количество соответствующих разрешительных процедур - с девяти до семи. Регистрация прав собственности должна укладываться в девять дней вместо двенадцати и в три процедуры вместо четырех. Вдвое (с 81 до 40 дней) сократятся сроки подключения к электрическим сетям, причем инвестору для этого придется пройти уже не восемь, а лишь пять процедур. Доля же государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в регионе увеличится с 12 до 32 процентов.

- Создан "Калькулятор процедур" для застройщиков, позволяющий в режиме онлайн отслеживать все этапы прохождения документов, - отметила начальник департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области Елена Чурина, подводя промежуточные итоги работы на заседании Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе. - Специализированный сервис представлен на официальном портале региональной геоинформационной системы территориального планирования Кемеровской области и на Инвестиционном портале региона.

В Кузбассе обнаружили глобальные нарушения при благоустройстве

Для улучшения межведомственного взаимодействия и снятия мешающих развитию бизнеса ограничений разработан проект единого инвестиционного стандарта для муниципальных органов местного самоуправления. Пока документ проходит согласование в минюсте РФ и областной прокуратуре, в Кузбассе продолжается анкетирование предпринимателей. Им предлагают оценить степень административного давления на бизнес. А до конца 2019-го предстоит создать интерактивную карту Кемеровской области с гиперссылкой на официальные сайты муниципальных образований. Ее дополнит "путеводитель" для субъектов предпринимательства и инвесторов с актуальной информацией по обеспечению защиты прав и порядка административного обжалования нарушений.

Преодолеть зависимость от главной бюджетообразующей отрасли угольный регион стремится, открывая альтернативные производства в моногородах (их в области более двадцати). Стратегическая задача - выпускать продукцию, востребованную за пределами муниципалитета, области и страны. Для этого предусмотрены разнообразные меры поддержки бизнеса, включая налоговые льготы и предоставления земельных участков в аренду без торгов. А в четырех моногородах - Анжеро-Судженске, Юрге, Новокузнецке и Прокопьевске - образованы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В результате за восемь лет на строительство и реконструкцию инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов кузбасским монотерриториям выделено почти 4,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это помогло привлечь 70 миллиардов рублей частных инвестиций и создать 21 тысячу рабочих мест.

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