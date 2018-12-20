В Лесосибирске запустили линию по производству топливных гранул

Губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин торжественно запустили технологическую линию производства топливных гранул на площадке Лесосибирского ЛДК №1.

Новый цех по производству пеллет создан в рамках реализации инвестиционного проекта по освоению лесов "Развитие деревообрабатывающего комплекса полного цикла в Лесосибирске". В производство инвестировано 816,6 миллиона рублей. Его мощность ? 70 тысяч тонн в год готовой продукции, ориентированной на экспорт.

Новая пеллетная линия позволит эффективно решать проблему переработки древесных отходов не только в Лесосибирске, но и в соседних территориях. При выходе на полную мощность цех будет выпускать ежегодно 110 тысяч тонн топливных гранул, что позволит увеличить в крае объем производства этого вида продукции почти на 70 процентов.

Губернатор Александр Усс в ходе церемонии запуска производства отметил, что в настоящий момент по числу инвестиционных проектов в области освоения лесов Красноярский край уже не просто входит в число лидеров, а занимает второе место в стране после Вологодской области.

- У нас реализуется 11 приоритетных проектов развития лесной отрасли с плановым объемом инвестиций до 2022 года более 135 миллиардов рублей. Достигнут рекордный уровень лесозаготовки, важнейшей темой становится лесовосстановление, в котором у края есть реальные успехи, образцовыми стали пункты восстановления лесов в Уяре и Сухобузимском районе. Еще одна важная тема - переработка отходов. Это и риск пожаров вблизи населенных пунктов и просто вред природе. Стратегическая цель отрасли - безотходное производство, но это дело будущего. Серьезный шаг в решении этой проблемы - организация в Лесосибирске современного, мощного пеллетного производства. Это должно послужить хорошим примером для других предприятий, работающих в лесной отрасли. Поэтому я благодарю акционеров за принятое решение и всех специалистов, кто в короткие сроки запустил это производство, ? подчеркнул Александр Усс.

Президент Segezha Group Михаил Шамолин отметил, что инвестиционные планы компании не ограничиваются новым пеллетным производством - на базе АО "Лесосибирский ЛДК №1" готовится создание нового лесохимического производства с предполагаемым объемом выпуска до 500 тысяч тонн целлюлозы в год.

- За последние 30 лет технологии в области лесного бизнеса сделали огромный шаг вперед. И если раньше лесопереработка считалась экологически вредной, то сейчас все поменялось. Россия - страна №1 по запасам хвойного сырья, но находится только на 10 месте в мире по качеству целлюлозы. Нужно менять эту статистику. Мы планируем лесохимическое производство. Если проект пройдет экспертизу, то вполне возможно, что уже в 2020 году мы приступим к строительству и к 2022 году планируем запустить это производство здесь. Оно будет самым современным и экологичным, полностью компьютеризированным. Это позволит создать порядка 500 рабочих мест, предприятие будет перерабатывать до 3,5 миллиона кубических метров древесины, ? сказал Михаил Шамолин.