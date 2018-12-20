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20.12.2018 03:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Здесь будет город-парк

В Новосибирской области активно развиваются инвестиционные площадки
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск №7749 (286)
Новосибирская область в этом году заняла 19 место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов федерации. Это единственный регион Сибири, которому удалось войти в топ-20, поднявшись за год на восемь позиций. Результат был достигнут в том числе благодаря развитию инвестиционных площадок на территории региона.
В 2018 году резидентами Промышленно-логистического парка Новосибирской области стали еще шесть компаний. Фото: Татьяна Кравченко/РГ В 2018 году резидентами Промышленно-логистического парка Новосибирской области стали еще шесть компаний. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
В 2018 году резидентами Промышленно-логистического парка Новосибирской области стали еще шесть компаний. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Мэрия Москвы
Что производят и зачем нужны технопарки

Сейчас в базе Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области - более 350 таких объектов. Они расположены в каждом из районов области, что позволяет инвесторам выбрать идеальное место для реализации проекта. Одной из самых востребованных площадок региона остается Промышленно-логистический парк (ПЛП), где действуют восемнадцать резидентов с заявленным объемом инвестиций по проектам в 38,7 миллиарда рублей.

В этом году в парке стало на шесть резидентов больше. Среди них - одна из мировых телекоммуникационных компаний, автоцентр по продаже и обслуживанию крупнотоннажного транспорта, известный отечественный производитель электрики и светотехнического оборудования, крупный федеральный ретейлер, логистическая компания.

Отдельно стоит упомянуть самый капиталоемкий проект ПЛП (объем инвестиций 8,2 миллиарда рублей), который стал активно развиваться в уходящем году, - строительство пилотного объекта федеральной сети оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции "Росагромаркет". Планируется, что он начнет работу в следующем году и даст региону порядка 730 рабочих мест.

Кроме того, в 2019 году на территории ПЛП откроется крупное производство пластиковой и бумажной упаковки, одноразовой посуды, в том числе для цехов бортового питания авиакомпаний.

Между тем в регионе должны появиться еще два крупных парковых объекта.

- Сейчас мы рассматриваем участок под индустриальный парк в районе Пашино площадью около девяноста гектаров, - рассказал глава АИР Александр Зырянов. - Кроме того, оцениваем потенциал Бердска - там не хватает современных складских и промышленных площадей, но есть свободный земельный участок - примерно 130 гектаров. Если правительство пойдет нам навстречу, то мы готовы разместить там парк, тиражируя удачный опыт ПЛП.

Фото: depositphotos.com
Промышленно-логистический парк привлекает новых резидентов

Значимым достижением Новосибирской области в этом году можно считать получение статуса ТОСЭР для поселка Линево. Льготные условия ТОСЭР привлекли уже пять компаний, чьи проекты были одобрены областным инвестиционным советом, - так, резидентом ТОСЭР Линево стал холдинг "Обувь России". Кроме того, здесь разместится производство емкостей, в том числе из нержавеющей стали, комплекс по утилизации отходов углеобогащения и завод пищевого оборудования. Еще один крупный проект предполагает строительство фабрики синтеза солей редких и редкоземельных металлов для катализаторов, производство которых в России до сих пор не налажено.

На статус ТОСЭР претендует поселок Горный в Тогучинском районе области. Соответствующая заявка одобрена комиссией по вопросам создания и функционирования ТОСЭР на территориях моногородов при мин-экономразвития России. Сейчас заявка вынесена на утверждение правительства РФ.

Кстати

Новосибирская область в числе шести регионов России вошла в список субъектов, которые получают из федерального бюджета компенсации за создание инфраструктуры крупных парковых проектов. В программу вошли две новосибирские площадки - ПЛП и биотехнопарк. За девять месяцев этого года усилиями региональных АИР и минэкономразвития удалось возместить областному бюджету 287,5 миллиона рублей.

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