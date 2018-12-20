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20.12.2018 09:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пункт назначения

Изменения в законодательстве расширят возможности поддержки инвесторов
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири №7749 (286)
В Новосибирской области актуализируют механизмы господдержки инвесторов - возможности некоторых институтов будут существенно расширены.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ В Новосибирской области намерены сформировать пул компаний, ориентированных на экспорт продукции. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
В Новосибирской области намерены сформировать пул компаний, ориентированных на экспорт продукции. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

В частности, это коснется недавно созданного регионального Фонда развития промышленности. Как сообщил корреспонденту "РГ" заместитель генерального директора фонда Алексей Пожарский, в рамках ежегодной капитализации объем средств должен быть увеличен с нынешних сорока миллионов рублей до ста миллионов.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В Алтайском крае выросла инвестиционная активность бизнеса

- Пока вопрос остается открытым - областной минпромторг примет решение по итогам деятельности фонда в 2018 году. По сути, он только начал свою работу, но мы уже выдаем льготный заем новосибирской компании, занимающейся производством волоконно-оптических линий связи. Есть еще несколько заявок на перспективу.

Ожидается, что в будущем году расширит свои возможности и областной фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса, где можно получить займы по ставке, не превышающей ключевую ставку Центробанка (сейчас - 7,75 процента).

- Максимальный размер займа составляет три миллиона руб-лей. Однако после принятия изменений в федеральном законодательстве сумма будет увеличена до пяти миллионов рублей, - сообщила заместитель начальника управления промышленности и предпринимательства минпромторга Новосибирской области Анна Амосова. - Преимущество фонда микрофинансирования перед банками - не только в низкой ставке по кредиту, но и в скорости принятия решений: с момента предоставления пакета документов до выдачи займа проходит не более недели.

До последнего времени в перечне мер поддержки малого и среднего бизнеса было девять пунктов, однако в следующем году останется три. Остальные попросту потеряли актуальность и практически не востребованы. Сохранится поддержка, направленная на приобретение оборудования, субсидирование части лизинговых платежей и субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, которые занимаются бытовым обслуживанием населения.

По словам заместителя министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, в ноябре этого года были приняты изменения в законодательстве, снизившие для компаний, реализующих региональные инвестпроекты, ставку налога на прибыль.

Власти региона намерены принять активное участие в реализации федеральных проектов и программ, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Чем Новосибирская область привлекает крупных производителей

- Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит целью повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, - напомнил Пахомов. - Им предусмотрено выделение 250 миллиардов рублей из средств федерального бюджета. Если эту сумму поделить на количество регионов, можно представить, сколько получит каждый субъект федерации на реализацию проектов, связанных с поставкой продукции на экспорт, - сообщил начальник отдела развития программ регионального минпромторга Владимир Пахомов на Дне открытых дверей, организованном Агентством инвестиционного развития Новосибирской области.

В областном министерстве ждут заявок от предприятий и намерены сформировать пул компаний, ориентированных на экспортные поставки продукции.

Кстати

В этом году Новосибирская область попала в топ-20 в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах. По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александра Зырянова, 19 место - это лучший результат среди сибирских регионов.

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