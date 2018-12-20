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20.12.2018 15:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Омской области изменили структуру правительства

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Власти Омской области решили обновить структуру регионального правительства.
Фото: Сергей Мельников/РГ Фото: Сергей Мельников/РГ
Фото: Сергей Мельников/РГ
Фото: Правительство Омской области
В омском правительстве произошли кадровые изменения

Власти Омской области решили обновить структуру регионального  правительства. Министерствам изменят полномочия, часть главных управлений объединят. По словам главы региона Александра Буркова, новая структура станет более мобильной.

- Это поможет нам более эффективно выполнять задачи, поставленные президентом РФ, национальные проекты, майские указы. Правильно расставить приоритеты в развитии Омской области, - пояснил губернатор Александр Бурков. - Мы постарались уйти от суперведомств с большим количеством разноплановых функций, размытой ответственностью. Изменение структуры правительства позволит нам также сэкономить бюджетные средства.

Уже известно, что в региональном правительстве появится пять министерств, структура которых станет более логичной. Например, министерству строительства и ЖКК добавят полномочий в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

- Структура будет создана по аналогии с федеральным ведомством, чтобы было легче работать с государственной структурой, - пояснил Бурков.

Коммунальную сферу передадут отдельному министерству, которое также будет отвечать за энергетику. Министерство промышленности, связи и инновационных технологий избавят от транспортных полномочий и добавят новых. В результате появится структура, которая будет курировать промышленность, связь, цифровые технологии, а также научно-техническую деятельность.

- Правительство должно патронировать науку, оказывать поддержку ученым и продвигать их разработки в реальный сектор экономики, - подчеркнул необходимость реорганизации Александр Бурков.

Два главных управления: внутренней и информационной политики - сольются, и станут новым министерством. Аналогичным образом будет создано еще одно, которое объединит главное управление региональной безопасности и, частично, функции главного управления внутренней политики.

Фото: Евгений Кармаев/РГ
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- У министерства будет более широкий диапазон деятельности, - считает Бурков. - Помимо вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций оно займется профилактикой борьбы с экстремизмом и экономическими преступлениями.

Остальные министерства - образования; культуры; сельского хозяйства и продовольствия; экономики; природных ресурсов и экологии; здравоохранения; имущественных отношений; по делам молодежи, физической культуры и спорта; труда и социального развития; финансов продолжат работать в прежнем формате.

Преобразования в структуре областного правительства планируется завершить к 31 марта.

Кстати

На этой неделе губернатор Омской области освободил от занимаемых должностей пятерых заместителей и одного министра. Зампредами с сохранением постов назначены Татьяна Дернова (министр образования), Владимир Куприянов (министр труда и социального развития), Антон Заев (министр строительства и ЖКК). Зампредом по внутренней политике - Михаил Каракоз. Дмитрий Вьюшков возглавил минздрав. Евгений Козлов назначен исполняющим обязанности министра имущественных отношений.

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