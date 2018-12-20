В Алтайском крае активно обсуждают предложение Общества обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР - построить водопровод "Алтай - Китай".

Официальных подтверждений реализации такого проекта нет, но в регионе уже кипят страсти. Общественность и эксперты разделились на противников и сторонников строительства водопровода. Одни говорят, что это утопия. Другие уверены, что инвестиции в строительство и доход от экспорта воды пойдут на пользу региону. Есть и те, кто опасается необратимых экологических последствий.

- Строительство такого масштабного водопровода сложно представить, - комментирует ситуацию замдиректора Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Дмитрий Безматерных. - Более реальный проект - строительство ГЭС на Катуни и переброска части стока в Казахстан. Он прорабатывался еще в 70-е годы прошлого столетия, даже были подготовлены предварительное технико-экономическое обоснование и инженерные решения.

Нынешний проект ученый называет скорее фантастичным, чем реальным. "Сегодня такие проекты труднее реализовать, чем в советское время. Во-первых, это стало затратнее, а во-вторых, общественность сложно убедить в экологической безопасности таких вмешательств в природу", - подчеркивает он.

Кроме того, ряд экспертов сомневается, что власти КНР пойдут на огромные траты ради решения проблемы дефицита воды. Пока предложение поступило только от китайских общественников, позиция официального Китая неизвестна. Готовы ли восточные соседи вкладывать в проект огромные инвестиции, ведь речь идет чуть ли не о сотне миллиардов долларов? Вода для Поднебесной будет поистине золотой.

- Есть два пути переброски воды из России в Китай. Прямой и более короткий - через плато Укок в Республике Алтай, но водопровод придется тянуть в условиях высокогорья, нужны мощные насосы, которые будут качать воду. Теоретически это возможно, но практически - очень дорого в исполнении. Через Казахстан, как предлагают китайские общественники, будет проще. Водопровод, видимо, придется прокладывать близко к руслу Иртыша, но в обратном направлении - против течения. То есть тоже снизу вверх. Опять же, потребуются затраты на ее подъем, - рассуждает Дмитрий Безматерных.

Специалисты Верхне-Обского бассейнового водного управления Росводресурсов полагают, что переброска воды из Алтая в Китай в принципе возможна, если проект будет хорошо просчитан и доказана его эффективность. Алтайский край избыточен по водным ресурсам и вполне мог бы поставлять их на экспорт. Сегодня здесь используют менее одного процента воды из поверхностных прес-ных источников и около двадцати процентов запасов пресных подземных вод.

При среднем объеме речного стока в Алтайском крае свыше 55 миллиардов кубометров в год экспорт даже двух миллиардов кубометров ежегодно не составит и четырех процентов от всего стока пресных вод.

Прямая речь

Владимир Кормаков, замруководителя Верхне-Обского БВУ Федерального агентства водных ресурсов:

- Эту идею обсуждают уже лет десять. В 2016 году даже просчитывали проект переброски 70 миллионов кубометров воды из реки Алей в Алтайском крае в КНР через Казахстан. Но для края наиболее эффективным было бы возведение плотины на Катуни, которая позволила бы сбрасывать воду в пики паводков. Водопровод в Китай не решит эту проблему. В маловодные годы, возможно, будет ощущаться небольшой дефицит воды, но большое количество рек и озер его нивелирует.