Путин пообещал при необходимости помощь аэропорту в Грозном

Корреспондент Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" Хамзат Батукаев задал во время пресс-конференции Владимира Путина вопрос о статусе республиканского аэропорта и планах по его дальнейшей модернизации.

- Первый президент Чеченской Республики Ахмат-хаджи Кадыров в одной из первых просьб к вам касался вопроса восстановления аэропорта в Грозном. Он был восстановлен, но с тех пор он в таком техническом состоянии находится, не до конца сделан. Сейчас идет обсуждение между республиканским правительством и различными министерствами второго этапа. Видимо есть какие-то проблемы. Как бы можно было помочь? - спросил журналист.

Глава государства заверил, что если возникнут какие-то трудности с модернизацией воздушной гавани в Грозном, то глава республики Рамзан Кадыров сообщит ему.

- Что касается аэропорта, то он работает. В том числе, когда нужно, работает в режиме международного аэропорта. Если что-то нужно дополнительно, Рамзан Ахматович придет, расскажет. Я посмотрю, что нужно сделать. Но я просто не понимаю, что нужно сделать дополнительно. Он функционирует, - сказал Путин.

Справка "РГ"

В скором времени аэропорт Северный в Грозном ждет масштабная реконструкция. Начнется она в 2020 году, а по завершению увеличит пассажиропоток обновленной воздушной гавани Чечни более чем в пять раз. Стоимость проекта оценивается в 15,7 миллиардов рублей. Работы проведут за счет госпрограммы "Развитие транспортной системы". По проекту, здание аэровокзального комплекса в виде полумесяца будет обрамлять фонтан в форме восьмиконечной звезды со стелой, расположенной в центре. Четыре современных терминальных порта смогут одновременно обслуживать до 12 самолетов, обеспечивая таким образом ежегодный пассажиропоток нового терминала до 1,5 миллионов человек в год, с учетом транзитных пассажиров.

"РГ" публикует полный текст пресс-конференции Владимира Путина.