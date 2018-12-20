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20.12.2018 16:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин пообещал при необходимости помощь аэропорту в Грозном

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Корреспондент Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" Хамзат Батукаев задал во время пресс-конференции Владимира Путина вопрос о статусе республиканского аэропорта и планах по его дальнейшей модернизации.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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- Первый президент Чеченской Республики Ахмат-хаджи Кадыров в одной из первых просьб к вам касался вопроса восстановления аэропорта в Грозном. Он был восстановлен, но с тех пор он в таком техническом состоянии находится, не до конца сделан. Сейчас идет обсуждение между республиканским правительством и различными министерствами второго этапа. Видимо есть какие-то проблемы. Как бы можно было помочь? - спросил журналист.

Глава государства заверил, что если возникнут какие-то трудности с модернизацией воздушной гавани в Грозном, то глава республики Рамзан Кадыров сообщит ему.

- Что касается аэропорта, то он работает. В том числе, когда нужно, работает в режиме международного аэропорта. Если что-то нужно дополнительно, Рамзан Ахматович придет, расскажет. Я посмотрю, что нужно сделать. Но я просто не понимаю, что нужно сделать дополнительно. Он функционирует, - сказал Путин.

Справка "РГ"

В скором времени аэропорт Северный в Грозном ждет масштабная реконструкция. Начнется она в 2020 году, а по завершению увеличит пассажиропоток обновленной воздушной гавани Чечни более чем в пять раз. Стоимость проекта оценивается в 15,7 миллиардов рублей. Работы проведут за счет госпрограммы "Развитие транспортной системы". По проекту, здание аэровокзального комплекса в виде полумесяца будет обрамлять фонтан в форме восьмиконечной звезды со стелой, расположенной в центре. Четыре современных терминальных порта смогут одновременно обслуживать до 12 самолетов, обеспечивая таким образом ежегодный пассажиропоток нового терминала до 1,5 миллионов человек в год, с учетом транзитных пассажиров.

"РГ" публикует полный текст пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Президент СКФО Чеченская Республика Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
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