Путин рассказал о возвращении российских детей из Сирии

Корреспондент Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" Хамзат Батукаев во время пресс-конференции Владимира Путина спросил о судьбе российских детей, оказавшиеся в Сирии.

- Тысячи наших соотечественников находятся в Сирии, которые по тем или иным предлогом туда попали. Там и их дети, которые не по собственной воле там оказались. Родителей приговаривают к длительным срокам, может даже пожизненному наказанию. Дети остаются без родителей, без ухода. Эти случае очень часты. Как бы их вернуть? - задал вопрос Батукаев.

Владимир Путин заверил чеченского журналиста, что эта работа уже проводится, несовершеннолетних с Ближнего Востока будут возвращать на родину.

- Что касается детей. Это самое главное все-таки. Мы же этим занимаемся. У нас целая программа возврата детей на родину - в Россию, в Чечню, вообще на Кавказ. Этим и Рамзан Кадыров занимается. Мы это делаем и будем продолжать делать, - сказал глава государства.

В свою очередь, на слова Владимира Путина уже отреагировал глава Чечни. Рамзан Кадыров в своем iтелеграм-канале написал, что воспринял это как "прямое и конкретное поручение Президента России, которое подлежит безоговорочному выполнению всеми заинтересованными ведомствами федерального и регионального уровня".

- Что касается нас, то проблемой занимались и будем заниматься со всей ответственностью. Женщины и дети должны быть возвращены в Россию, а виновные ответят перед законом в России. Дети ни в чем не виноваты. У них не спрашивали, где хотят родиться, - отметил глава республики.