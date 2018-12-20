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20.12.2018 21:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гордятся за себя

Власти не спешат помочь подростку, спасшему людей
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Федеральный выпуск №7751 (288)
О 14-летнем школьнике Адаме Арсанмирзаеве из села Ленинаул Казбековского района Дагестана писали газеты, его показывали на телевидении. Но он давно забыл о славе - каждый его день начинается с того, чтобы помочь маме по хозяйству и подлатать старый сельский домик.
Адама наградили на торжественном приеме в Совете Федерации. Фото: Рустам Гаирбеков Адама наградили на торжественном приеме в Совете Федерации. Фото: Рустам Гаирбеков
Адама наградили на торжественном приеме в Совете Федерации. Фото: Рустам Гаирбеков

В сентябре прошлого года Адам совершил геройский поступок. Прогуливаясь возле пруда, он услышал крики о помощи. Двое школьников, решивших переплыть водоем, не рассчитали силы и начали тонуть. Не раздумывая Адам бросился в воду. Подплыв к тонувшим, он по очереди начал выталкивать их поближе к берегу. Подбежавшие на помощь люди помогли их вытащить.

"В какой-то момент я сильно устал и захлебнулся водой. Но приложил все силы, чтобы доплыть до берега", - вспоминает мальчик.

Фото: Игорь Глазко
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Страна по достоинству оценила подвиг маленького героя. На торжественном приеме детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, который прошел в Совете Федерации РФ, Адам был награжден медалями Российского союза спасателей "За мужество в спасении" и "За спасение жизни". Награду юному герою вручила Валентина Матвиенко.

История имела бы счастливый конец, если бы не одно "но". Адам проживает в старом, ветхом сельском доме и фактически является старшим в семье с четырьмя детьми (отец с ними не живет). Нарубить дрова для печки, сходить за водой, покормить корову - так обычно начинался его день. Мама целый день работает техничкой, и времени заниматься детьми у нее практически не остается.

Узнав о бедственном состоянии семьи, благотворительный фонд "Чистое сердце" объявил сбор средств. Всего за несколько дней жители республики собрали 350 тысяч рублей. После того, как сюжет о подростке показали на одном из федеральных телеканалов, местные власти много говорили о готовности помочь бедной семье. Помогли сразу подвести к дому газ. Да только на этом все и кончилось. Забыли обещания...

Фото: Любовь Воротынцева/"Районные вести"
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Под свою опеку подростка фактически взял заместитель директора Ленинаульской школы Рустам Гаирбеков.

"После того, как Адам получил награду, он стал лучше учиться. Но времени на приготовление уроков у него практически нет - надо присмотреть за младшими братьями, помочь матери по хозяйству. По инициативе имама сельской мечети жители начали собирать деньги. Кроме того, добровольцы вставили в доме Адама новые окна", - рассказал корреспонденту "РГ" Гаирбеков.

Всего для поддержки семьи было собрано около полумиллиона рублей. По словам учителя, на эти и дополнительно собранные средства селяне хотят построить новый дом. Жители - люди небогатые, основной доход им приносит сельское хозяйство. Но они не любят жаловаться, поэтому неохотно упоминают о том, что на бедственное положение семьи прославившего республику героя региональные власти до сих пор не обратили внимания.

По словам Адама, его любимые предметы в школе - физкультура и информатика. А случись подобная ситуация вновь, не раздумывая бросился бы спасать людей. "Мужчины не боятся", - обозначил свое жизненное кредо подросток. Планирую жить так, чтобы помогать людям. Хочу работать в МЧС".

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