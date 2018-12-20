К декабрю этого года власти Северной Осетии завершили сразу несколько больших проектов, над реализацией которых работали последние два года - с момента назначения на должность главы республики Вячеслава Битарова. Это не только строительство новых школ, детских садов и поликлиник, но и ввод в строй ряда промышленных предприятий, ферм, принятие региональных законов, что благоприятно сказывается на деловой активности и развитии инфраструктуры. Об основных моментах социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания (РСО - Алания) ее потенциальных возможностях и масштабных планах "РГ" рассказал глава региона Вячеслав Битаров.

Поддержим инвесторов

Вячеслав Зелимханович, какой вы видите экономику республики к 2020 году и что будет главным локомотивом ее роста?

Вячеслав Битаров: Рост экономики РСО - Алании предполагает качественные структурные изменения, и в последние годы на создание условий для таких изменений были направлены значительные усилия, что привело к заметным положительным результатам. Главный локомотив в процессе реализации планов - это люди и их стремление изменяться в соответствии с требованиями времени и одновременно изменять сферу и условия своей работы. Это относится прежде всего к таким отраслям, как АПК, промышленность, санаторно-курортный и туристический комплексы. Поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности в этих и других сферах при системном подходе и обеспечит намеченный уровень социально-экономического развития республики. Вот тогда мы увидим регион, в который спешат инвесторы для реализации масштабных проектов. Например, дорога Владикавказ - Моздок. Планы развития этого участка дороги обсуждались на самом высоком уровне. И сейчас проект приобретает реальные очертания.

Какой эффект для экономики Северной Осетии можно ожидать от ввода этой автотрассы в эксплуатацию?

Вячеслав Битаров: Она позволит многократно увеличить грузопоток, значительно упростит, обезопасит и удешевит поездки для местного населения. Важно, что надежная и современная трасса соединит самый отдаленный приграничный муниципальный район с остальной территорией республики. А еще появление этой дороги снизит риски для бизнеса и улучшит инвестиционный климат в Моздокском районе. Сейчас, чтобы уменьшить себестоимость продукции, многие моздокские производители стремятся располагать свои цеха за пределами республики. С пуском новой дороги у них не будет проблем с ввозом сырья и материалов, вывозом готовых изделий, и эти потоки будут переориентированы в республику, что даст грандиозный мультипликативный эффект для экономики района и республики в целом.

Энергетика нового качества

Зарамагская ГЭС является одним из самых масштабных инфраструктурных проектов в республике. Ее запуск намечался на конец этого года. Когда она войдет в строй и как это повлияет на регион?

Вячеслав Битаров: Зарамагская ГЭС будет запущена в следующем году. В республике за последние полвека не существовало подобного по масштабам проекта. Это чрезвычайно сложное инженерное сооружение, большая часть которого находится под землей. Строительство началось еще в 1979 году, и вот теперь проект близок к завершению. Суммарная установленная мощность комплекса ГЭС составляет около 356 мегаватт, что позволит обеспечить потребности республики в электроэнергии более чем на 70 процентов. После ее запуска, по оценкам экспертов, из топливного баланса Северного Кавказа будет вытеснено около 270 тысяч тонн условного топлива. Это значительно улучшит обеспеченность Осетии возобновляемой электроэнергией. Одновременно можно говорить и о благоприятном влиянии на экологическую ситуацию в регионе, ведь вредные выбросы в атмосферу сократятся на объем сжигаемых сейчас 270 тысяч тонн топлива.

Горные реки республики просто идеальны для развития частной гидроэнергетики, но пока в регионе лишь один такой пример - мини-ГЭС на реке Фиагдон. На одной из ваших встреч с министром энергетики России Александром Новаком вы подняли вопрос развития частных ГЭС в Осетии. Как будет развиваться это направление?

Вячеслав Битаров: Республика действительно обладает уникальными энергетическими ресурсами: ее общий гидроэнергетический потенциал составляет 22,7 миллиарда киловатт-часов в год, а экономически обоснованный - свыше пяти миллиардов. При этом годовое электропотребление составляет около 2,2 миллиарда киловатт-часов, но сейчас мы вынуждены 84 процента нужной нам электроэнергии приобретать на оптовом рынке. Для восполнения дефицита наиболее целесообразно строить именно малые и мини-ГЭС, которые позволят наладить устойчивое электроснабжение удаленных населенных пунктов в горной местности и соответственно поднять уровень рекреационного и туристического развития региона. Это станет стимулом для развития новых отраслей экономики, качественной перестройки жизни местного населения и обеспечения его занятости.

По инициативе Вячеслава Битарова была создана Аланская гимназия, где преподают углубленный курс языков и истории региона. Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии.

Благодаря вашим усилиям правительство РФ приняло решение вернуться к реализации проекта горнолыжного курорта "Мамисон". В 2016 году его свернули, хотя уже потратили на него 2,3 миллиарда рублей. Каким будет этот курорт и что получит республика от его реализации?

Вячеслав Битаров: 12 ноября с.г. во Владикавказе на заседании межведомственной рабочей группы правительство РСО - Алании представило информацию, подтверждающую целесообразность создания всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", включая расчет бюджетной эффективности. Сейчас определены источники финансирования разработки проектно-сметной документации по объектам первой очереди: 100 миллионов рублей выделит федеральное министерство, остальную сумму - республика. Инженерную инфраструктуру и первую очередь объекта (трассу и подъемник) планируется создать за счет бюджетных источников, гостиницы и иную туристическую инфраструктуру - за счет средств инвесторов. Многие компании, в том числе международная сеть отелей Hilton, уже заявили о готовности участвовать в проекте. Реализовав его, мы получим курорт с общей длиной горнолыжных трасс 50 километров, способный принять 5,7 тысячи человек.

Задачи до 2030 года

В Северной Осетии принята стратегия развития республики "Новая Алания". Как она должна изменить регион и на какой срок рассчитана?

Вячеслав Битаров: На период до 2030 года. При этом сам проект стратегии определяет приоритетные направления комплексного социально-экономического развития республики на основе потенциальных конкурентных преимуществ. К ним можно отнести качество человеческого капитала, природно-климатические условия, культурно-историческое наследие, геостратегическое положение, высокий энергетический потенциал и многое другое. Стратегии будут реализовываться в три этапа: стартовый однолетний и два шестилетних. При этом раз в три года будет проходить корректировка, а раз в шесть лет - обновление стратегии.

Главное отличие этого документа в том, что в нем мы учли основные положения федеральных стратегий, в том числе в части национальной, экономической безопасности, научно-технологического, инновационного, пространственного и социально-экономического развития.

В 2019 году на социальные расходы Северная Осетия потратит 75 процентов своего бюджета

Можно ли назвать нынешний бюджет республики социально ориентированным, и какая его доля пойдет на развитие социальной сферы в будущем году?

Вячеслав Битаров: В уходящем году из республиканского бюджета за 10 месяцев мы направили на содержание и развитие социальной сферы 76,8 процента от общего объема расходов. В цифрах это 15,9 миллиарда рублей. До конца года сумма увеличится до 21,4 миллиарда рублей (соответственно составит 76,3 процента от всех расходов). При этом в 2018 году мы участвовали в 16 госпрограммах РФ и привлекли 8,4 миллиарда рублей средств федерального бюджета. Благодаря этому удалось построить и реконструировать целый ряд образовательных, культурных, медицинских и спортивных объектов. Кроме того, в этом году удалось полностью ликвидировать задолженность по социальным выплатам всем категориям граждан, по лекарственному обеспечению. В 2019 году на социальные расходы из республиканского бюджета планируем направить около 75 процентов всех средств.