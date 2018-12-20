Крейсер "Петр Великий" поразил учебную цель в Баренцевом море

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" успешно провел учения в Баренцевом море и возвращается на свою главную базу в Североморск. Корабль поразил цель, которая имитировала подводную лодку условного противника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Стрельба велась противолодочными ракетами в штатном режиме. Орудия крейсера поразили цель с заданной точностью. Также во время учений экипаж отработал маневр по уклонению от атаки торпедами с подлодки.

Учения в Баренцевом море имеют для флагмана Северного флота принципиальное значение, ведь в новом периоде боевой подготовки - это первый выход крейсера в море.

Справка "РГ"

"Петр Великий" - это единственный тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения в составе российского флота. Он относится к проекту 1144 "Орлан". Экипаж крейсера превышает тысячу человек, а мощности его энергетический установки хватит для того, чтобы обеспечить электрическом небольшой город. Второй корабль проекта атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" в данное время проходит модернизацию.