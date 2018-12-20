Семь человек пострадали в ДТП под Псковом

В Палкинском районе Псковской области в ДТП пострадали трое детей и четверо взрослых. Дети госпитализированы в областную больницу. Этот факт "РГ" подтвердили в УМВД по Псковской области.

Авария произошла на 309 километре дороги Санкт-Петербург - Невель около 21 часа 19 декабря. Автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с микроавтобусом Renault. По предварительным данным, владелица машины не справилась с управлением. Как удалось узнать, женщина делала обгон в запрещенном месте.

Пострадали три девочки, которые находились в Hyundai: одна 2006 года рождения и две - 2008-го. Детей госпитализировали в областную больницу. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, травмы получили водитель и три пассажира микроавтобуса. По имеющейся информации, в нем ехали граждане Украины.