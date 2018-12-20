Новости

Видео: Вьетнамский рыбак поймал китайскую торпеду 12:20
На Кубани завели дело на водителя маршрутки, высадившего женщину 12:12
Лукашенко поручил комплексно подходить к развитию минского региона 12:10
Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина 12:10
Комитет Совфеда поддержал закон об ответственном отношении к животным 12:08
В РФ создали арктический радиолокационный комплекс для беспилотников 12:06
СК возбудил уголовное дело после отравления жителей под Ростовом 12:00
Видео: Disney показал свою версию истории Колобка 11:59
В России открылась сеть кинотеатров виртуальной реальности 11:48
Лучшего немецкого журналиста 2018 года уволили за выдуманные репортажи 11:46
Внучка Шаляпина подарила Музею музыки предметы из семейного архива 11:45
В Уфе спасатели освободили из плена собаку 11:42
В Краснодаре нашли девочку, пропавшую весной в Хабаровском крае 11:40
Челябинку повторно отдали под суд за гибель ребенка от водки 11:35
На Кубани собрали 108 миллионов рублей курортного сбора 11:34
В России до старта продаж подорожали две модели BMW 11:30
Петербург побьет свой рекорд по приему туристов 11:29
Фото: появились кадры продолжения вестерна "Дэдвуд" 11:24
Работу ремонтного танка в аэропорту Домодедово сняли на видео 11:24
В ДТП на трассе М-2 под Тулой погибли три человека 11:18
Семь человек пострадали в ДТП под Псковом 11:18
Божович: В "Спартаке" нужно наладить контакт между игроками 11:12
"Леденящие душу приключения Сабрины" продлили на 3-й и 4-й сезоны 11:11
Видео: Белорусский Дед Мороз рассказал, как правильно встретить Новый год 11:00
"Русал" приветствует намерение минфина США снять с него санкции 10:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семь человек пострадали в ДТП под Псковом

Текст: Светлана Цыганкова (Псковская область)

В Палкинском районе Псковской области в ДТП пострадали трое детей и четверо взрослых. Дети госпитализированы в областную больницу. Этот факт "РГ" подтвердили в УМВД по Псковской области.

Житель Ленобласти попал в ДТП с детьми и бросил их в машине

Авария произошла на 309 километре дороги Санкт-Петербург - Невель около 21 часа 19 декабря. Автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с микроавтобусом Renault. По предварительным данным, владелица машины не справилась с управлением. Как удалось узнать, женщина делала обгон в запрещенном месте.

Пострадали три девочки, которые находились в Hyundai: одна 2006 года рождения и две - 2008-го. Детей госпитализировали в областную больницу. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, травмы получили водитель и три пассажира микроавтобуса. По имеющейся информации, в нем ехали граждане Украины.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
В Россию вернулись застрявшие на острове Хайнань жители Приамурья
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии