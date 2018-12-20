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20.12.2018 19:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге подростков отправили в колонию за убийство бездомных

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге вынесен приговор трем молодым людям, которые в мае прошлого года избили до смерти бездомных мужчину и женщину. Удары наносились лопатой, а после расправы нападавшие попытались сжечь своих жертв.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, единственный участник избиения, который отпраздновал совершеннолетие, ближайшие три года проведет в колонии общего режима.

В Петербурге осужден участник смертельного нападения на антифашиста

Еще один подросток, которому сейчас пятнадцать лет, три года проведет в воспитательной колонии. Его также судили за избиение.

Их 17-летний соучастник осужден не только за избиение, но и за убийство. Его приговорили к семи годам лишения свободы.

Убийство двух бездомных прогремело на всю страну. Нападение произошло на стадионе "Корабел" в Кировском районе Петербурга. Сам стадион заброшен, и жители окрестных кварталов обходят это место стороной. Но там нам часто ночуют бездомные и собираются шумные компании.

Жертв избиения нашли случайные прохожие. Женщина была мертва, мужчина подавал признаки жизни. Его доставили в больницу, врачи несколько дней пытались спасти пострадавшего, но оказались бессильны.

Спустя два месяца подозреваемые в нападении были задержаны. Быстро выяснилось, что подростки интересуются ультраправыми идеями. Но тем не менее, обвинение не стало связывать нападение на бездомных со взглядами молодых людей.

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