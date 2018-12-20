Новости

У Путина попросили мост через Лену 14:01
Пик предновогодних пробок выпадет на 26 декабря 13:59
Московские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую гвоздь 13:52
Владимир Путин развеял мифы о низких запасах газа в России 13:48
Орден Франциска Скорины вручен директору Третьяковской галереи 13:45
Путин отметил взаимное доверие России и КНР 13:44
В пермской школе мальчик получил двойку за цвет рубашки 13:40
Путин считает избыточным запреты на рэп-концерты 13:40
Владимир Путин заявил об увеличении продолжительности жизни в России 13:37
Обновленный ракетоносец Ту-22М3М поднимут в небо в декабре 13:37
Британский регулятор СМИ обвинил RT в нарушении правил вещания 13:33
На поддержку промышленности будет выделено 1,4 трлн рублей 13:32
На Дону экс-глава бюро медико-социальной экспертизы осужден за взятки 13:30
На Кубани завели дело на псевдоврачей, обманувших две тысячи человек 13:28
В Самаре возбудили дело против следователя МВД за крупную взятку 13:25
В Ростовской области задержана контрабандистка косметики 13:16
Москвичи увидят "холодное полнолуние" 13:13
В Петербурге врача заподозрили в изнасиловании пациенток под наркозом 13:12
Путин пообещал решить вопрос с футбольным полем для детей в Петербурге 13:10
Севастополь получил акции аэропорта Симферополь 13:05
В Германии не будут судить бывшего охранника концлагеря 13:04
В новом Suzuki Jimny обнаружили неприятную особенность 13:03
Президент пообещал уделить внимание быту новосибирских ученых 12:59
Путин: Провокация в Черном море идет во вред Украине 12:58
Путин: В страданиях Донбасса виноваты киевские власти, блокировавшие регион 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге врача заподозрили в изнасиловании пациенток под наркозом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге врача анестезиолога-реаниматолога заподозрили в сексуальном насилии над тремя пациентками. Преступление произошло накануне в одной из государственных клиник города.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, среди пострадавших лишь одна совершеннолетняя. Ей 21 год. Второй жертве 17 лет, третьей - 16.

В Калининграде главу роддома обвинили в смерти младенца

По предварительным данным, доктор воспользовался беспомощным состоянием своих пациенток. Когда девушки были под общим наркозом, анестезиолог-реаниматолог в отношении двух из них совершил то, что на языке уголовного кодекса называется насильственными действия сексуального характера. Третья пациентка была изнасилована.

Когда к врачу пришли оперативники, ему резко стало плохо и он был госпитализирован. Сейчас возле его палаты выставлена охрана.

В ближайшее время суд изберет доктору меру пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
В Россию вернулись застрявшие на острове Хайнань жители Приамурья
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России