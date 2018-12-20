В Петербурге врача заподозрили в изнасиловании пациенток под наркозом

В Петербурге врача анестезиолога-реаниматолога заподозрили в сексуальном насилии над тремя пациентками. Преступление произошло накануне в одной из государственных клиник города.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, среди пострадавших лишь одна совершеннолетняя. Ей 21 год. Второй жертве 17 лет, третьей - 16.

По предварительным данным, доктор воспользовался беспомощным состоянием своих пациенток. Когда девушки были под общим наркозом, анестезиолог-реаниматолог в отношении двух из них совершил то, что на языке уголовного кодекса называется насильственными действия сексуального характера. Третья пациентка была изнасилована.

Когда к врачу пришли оперативники, ему резко стало плохо и он был госпитализирован. Сейчас возле его палаты выставлена охрана.

В ближайшее время суд изберет доктору меру пресечения.