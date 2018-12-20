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20.12.2018 15:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Владимир Путин пообещал разобраться с газификацией Ленобласти

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с газификацией в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области.

Вопрос Владимиру Путину задал на итоговой пресс-конференции корреспондента интернет-газеты "47News.ru" Виктор Смирнов. По словам журналиста, сроки газификации отдельных населенных пунктов Ленинградской области срываются, что вызывает недовольство местных жителей, ведь через регион проходят газопроводы проектов "Северный поток" и "Северный поток-2". При этом часть оборудования, как заявил журналист, таинственным образом исчезла.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Президент России обещал разобраться в ситуации. По словам Владимира Путина, "Газпром" доводит трубы до населенных пунктов, а распределение до конкретных адресов происходит с помощью регионов.

"Компания исходит из экономической целесообразности, но есть и социальные проблемы, которые нужно решать", - подчеркнул президент.

Сейчас уровень газификации Ленинградской области составляет около 68 процентов. Согласно подпрограмме газификации, обеспечить голубым топливом все населенные пункты региона планируется к 2025 году.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию ежегодной пресс-конференции президента.

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
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